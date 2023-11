Ortega habla claro y da el favoritismo al Veszprém

El cuadro azulgrana visita este jueves al Telekom Veszprém (18.45 horas) con ganas de revancha tras el 35-41 del Palau "En el partido del Palau estuvimos blanditos. Nuestra defensa tiene que ser más sólida", recalcó el entrenador azulgrana

Por primera vez en muchas temporadas, el Barça no es el favorito para conquistar la que sería la 12ª Champions League de la sección por culpa de una política de recortes que está amenazando seriamente las opciones e incluso la supervivencia de los equipos profesionales del Palau. Y en esa tesitura, el cuadro azulgrana visita este jueves la pista del temible Telekom Veszprém a las 18.45 horas.

El choque llega marcado por la presencia en el conjunto magiar del pivote francés Ludovic Fàbregas, uno de los efectos más devastadores que han tenido estos 'tijeretazos' en el balonmano azulgrana. Y, cómo no, por la exhibición del equipo que dirige el cada vez menos cuestionado Momir Ilic (35-41).

Carlos Ortega confía plenamente en su equipo y ha valorado muy positivamente la buena línea de los últimos partidos, pero habla claro como siempre. "Puntuar sería muy positivo. Hay que ser realista, es un partido en el que el Veszprém puede partir como favorito, pero nosotros somos el Barça y no podemos renunciar a nada. Tenemos que ir a por todas, hacer muy buen partido y controlar sus puntos fuertes. Y a eso vamos", recalcó el malagueño.

"El Veszprém es quizá el equipo que mejor maneja el contraataque a día de hoy. Además, tiene dos o hasta tres jugadores por puesto y eso le permite mantener un ritmo altísimo todo el partido. En ese sentido quizá nosotros hemos perdido un punto esta temporada, pero desde luego nuestra defensa tiene que ser más sólida que en el Palau", insistió el míster del Barça.

Ese partido del Palau hizo mucho daño y por ello recalcó que tanto él como sus jugadores tienen "muchas ganas. Un Veszprém - Barça es uno de los mejores partidos que se pueden ver en el mundo del balonmano. Nos enfrentamos sin duda a uno de los mejores equipos de la actualidad y además en una cancha caliente, con el público entregado. Va a ser un partido muy difícil en el que habrá que hacer muchísimas cosas bien, pero lo estamos preparando bien. Veo al equipo cada vez mejor y tenemos que ir a competir y a por todas. Y para eso será clave estar mucho más sólidos en defensa que en el partido de ida. El claro termómetro fue que no sufrimos ninguna exclusión en todo el partido y eso quiere decir que estuvimos blanditos", señaló Ortega.

Dika Mem debe ser clave en Veszprém | VALENTÍ ENRICH

En la misma línea, un Dika Mem que parece haber superado esos recurrentes calambres musculares destacó que el equipo afronta el duelo "con muchas ganas de competir. Va a ser un partidazo. Todos entrenamos para este tipo de partido y la verdad es que estamos con mucha ilusión y con ganas de jugar. Ya sabemos lo que tenemos que cambiar. El del Palau fue un partido muy intenso en el que se fueron a 40 goles (41), así que tenemos que encontrar la forma de seguir jugando rápidos como nos gusta, pero también controlar el partido. La verdad es que ellos tienen más jugadores para jugar a esa velocidad".

"Es curioso, porque el Barça es el club que siempre corre y no para, pero creo que contra ellos no es la mejor solución. Es algo que también nos gusta y no podemos parar de correr, pero allí tenemos que ver cómo vamos a jugar y también intentar ser más eficaces que en la ida. Vamos primeros con Veszprém y es un partido que para seguir arriba es muy importante. Aparte de la fase de grupos y de los puntos es un partidazo. Se ha ganado alguna vez en Veszprém, pero es muy difícil. Ellos nos ganaron en nuestra casa y ahora queremos ganarles allí", concluyó.