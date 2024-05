Ortega: "No es nada fácil lo que hemos logrado"

Carlos Ortega se mostró muy orgulloso de su equipo tras volver a ganar al PSG y sellar el billete para la Final Four de la EHF Champions League. "Quiero felicitar a mis jugadores por conseguir el objetivo de estar en Colonia" comenzó el técnico en la rueda de prensa posterior al partido.

Respecto al duelo de vuelta ante el cuadro parisino, Ortega enfatizó que "la defensa no estuvo tan constante como en París". "En la segunda parte, con la renta en el partido y en la eliminatoria nos hemos relajado un poco, pero no puedo hacer otra cosa que felicitar a la plantilla por ganar también el partido de vuelta", añadió.

Durante el encuentro, Pol Valera se retiró lesionado con visibles gestos de dolor. Al ser preguntado por el estado físico del jugador, el entrenador azulgrana manifestó que "es la mala noticia, no sabemos diagnóstico, pero la imagen no ha sido buena.

Carlos Ortega mostró su alegría al finalizar el duelo con una enorme sonrisa por todo lo vivido: "Te vienen muchas cosas a la cabeza, a principio de temporada tuvimos bajas importantes. El equipo se ha rehecho y no es nada fácil lo que hemos logrado consiguiendo el pase a la Final Four".

A pesar de no ser habitual, Ortega personificó en la figura de Dika Mem y Luis Frade: "No me gusta personalizar, pero el capitán, que a veces se pone la capa de 'Superman', siempre nos ayuda en los momentos difíciles. También Luis (Frade) ha dado un paso adelante muy importante en ataque y ha hecho que olvidemos la baja de Ludo (Frabregas).

Asimismo, Carlos Ortega analizó los rivales del Barça en la Final Four. "Son rivales de entidad. Aalborg es la sorpresa positiva y tiene una gran plantilla. Kiel no es muy regular, pero ha sido capaz de levantar nueve goles en los cuartos de final. Y Magdeburgo, que son muy pesados con ataques de dos minutos, van al 1vs1 y los jugadores están al límite de los pasos. Juegan al límite del pasivo y esto habría que castigarlos sobre todo por el espectáculo en el balonmano".