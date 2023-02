El Barça, a ganar en Huesca tras el enorme 'subidón' de Celje

El conjunto azulgrana buscará este viernes a las 20.00 horas su decimoctava victoria en la Liga Asobal Los de Carlos Ortega aún se relamen por la remontada 'in extremis' del jueves en tierras eslovenas (27-28)

Menos de 48 horas después de lograr una victoria que parecía imposible en la pista del Celje (27-28) cuando caía por 27-24 a cinco minutos del final, el Barça visita este vienes la pista del Bada Huesca a las 20.00 horas (LaLigaSportsTV) con el objetivo de sumar su 18ª victoria en el partido que abrirá la 18ª jornada de la Liga Plenitude Asobal.

Carlos Ortega no ha dado descanso a sus jugadores y este jueves al mediodía el equipo se ha entrenado en la Ciutat Esportiva. Además, se lleva este jueves en bus a tierras oscenses a los mismos 16 jugadores que se vistieron en Eslovenia en una buena oportunidad para que tengan minutos jugadores como Pol Valera, Artur Parera y Martí Soler.

El Bada Huesca viene de lograr una victoria muy importante en Valladolid (33-34) en su lucha por evitar el descenso. Sus principales estiletes son el pivote Iván José Montoya (69 goles en la presente Liga Asobal) y el extremo derecho brasileño Rudolph Hackbart (63).

El equipo que dirige José Nolasco obligó a emplearse a fondo en la primera vuelta en el Palau al campeón de las últimas 12 ediciones en un choque que estaba relativamente abierto en el descanso con un 21-18 y que no se cerró definitivamente hasta pasado el 55' (34-29). Al final, victoria azulgrana por 35-30 en un duelo que precedía al enfrentamiento de Champions ante el Kielce.

Domen Makuc trata de superar a Gabersek | TWITTER

Pese al 'subidón' general que provocó la increíble remontada del miércoles en Celje (27-28) cuando el campeón de las dos últimas Champions perdía por 27-24 a cinco minutos del final, lo cierto es que Carlos Ortega hizo una exigente lectura de lo sucedido en clave de futuro.

"No salimos como debíamos o yo quizás no supe transmitir a los jugadores cómo iba a ser el partido. Espero que este encuentro nos sirva como toque de atención. Tenemos que analizarlo y ver que no hemos jugado nada bien, aunque felicito al equipo por la victoria", comentó el malagueño con acierto.

El técnico podría aprovechar el partido para rotar a algunos de sus jugadores más cargados pensando en el duelo del próximo jueves en el Palau ante el Pick Szeged de Juan Carlos Pastor (fue campeón mundial con los Hispanos) en el que caso de victoria el Barça se aseguraría la primera plaza del grupo. En ese caso, la visita de la última jornada a Kielce sería un partido sin nada en juego para los catalanes.