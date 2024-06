La millonaria renovación del 'MVP' de la Euroliga

La temporada de Mike James ha sido, muy probablemente, la mejor campaña que ha firmado el jugador estadounidense desde que disputa Euroliga.

El de Portland debutó en la máxima competición continental en 2014, de la mano de un Baskonia que lo incorporó del Kolossos griego. En Vitoria estuvo dos temporadas antes de volar a Panathinaikos, donde estuvo una campaña antes de probar suerte en la NBA.

Pero la experiencia no fue del todo satisfactoria, tras breves etapas en Phoenix Suns y New Orleans Pelicans, y tras regresar a Atenas, firmó por Olimpia Milano, CSKA Moscú, y Monaco, con otro corto paso por los Brooklyn Nets.

La carrera de Mike James ha guardado muchas similitudes a lo largo de todos los equipos para los que ha jugado: un talento individual descomunal para uno de los mejores americanos que ha jugado en el viejo continente, pero una cabeza complicada, con un carácter temperamental que le ha hecho enfrentarse con prácticamente todos los entrenadores que le han dirigido.

En Mónaco, James parece haber encontrado su sitio. No tiene mal gusto, el exterior que desde esta temporada ya es el máximo anotador histórico de la Euroliga. Esta campaña, el conjunto de Sasa Obradovic no pudo repetir el éxito de la pasada campaña, en la que lograron la clasificación a una Final Four en la que finalizaron terceros. Dos triples de Nick Calathes en el quinto y definitivo partido de playoff de cuartos ante Fenerbahçe les dejaron sin regresar a la final a cuatro.

Pese a la decepción, en Monaco son conscientes de la importancia del jugador, y sabiendo que James acaba contrato este verano, tocaba hacer un esfuerzo económico para tratar de retenerle. Y parece que será así.

Y es que, el portal francés 'Be Basket' ha adelantado que club y jugador ya han alcanzado un acuerdo para su renovación, firmando un montante total de nueve millones de euros para las siguientes tres temporadas, que James concluirá prácticamente con 37 años.

De esta manera, el jugador se garantiza firmar un último gran contrato en su carrera, con el que seguirá siendo uno de los jugadores mejor pagados de la Euroliga.