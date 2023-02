Ortega: "Hemos sacado los dos puntos de forma casi milagrosa"

"No salimos al encuentro como debíamos haber salido", dijo el andaluz tras ganar en Eslovenia El técnico del Barça elogió al Celje, que jugó un encuentro con una defensa durísima

El entrenador del Barça, Carlos Ortega, ha señalado, tras la dramática victoria de su equipo en Liga de Campeones en Celje (27-28), que "la verdad es que cuando peor estaba el partido para nosotros, la defensa 'cinco-uno', las paradas de Emil Nielsen y varios robos de balón y los contraataques hemos sacado los dos punto de forma casi milagrosa".

Ha añadido que, "Solo hemos estado por delante en el último gol de Aleix Gómez. No salimos al encuentro como debíamos haber salido o yo quizás no supe transmitir a los jugadores de cómo iba a ser el partido. Espero que este encuentro nos sirva de toque de atención, analizarlo y ver que no hemos jugado nada bien, aunque felicito al equipo por la victoria".

"Ha sido un encuentro como esperábamos que iba a ser. Ellos han estado súper agresivos, han puesto toda la carne en el asador porque se jugaban casi todas sus posibilidades de pasar a octavos de final. Han jugado con una defensa durísima, ataques muy largos y durmiendo el encuentro para no dejarnos correr; el Celje lo han hecho muy bien", ha concluido.