Zunder Palencia es equipo de ACB

Palencia Basket es equipo de ACB tras ganar a Hereda San Pablo Burgos en el Coliseum por 95-83 en un partido en el que estuvo siempre por delante en el marcador y certifica así la buena temporada que ha realizado quedando segundo clasificado de Liga Regular.

FICHA TÉCNICA Liga LEB Oro PAL 95 ________________ 83 BUR ALINEACIONES Zunder Palencia (28+22+23+22): Schmidt (7), Wintering (15), Ortega (29), Kasibabu (4), Kostadinov (6) - cinco inicial - Merlo (-), Rozitis (-), Martínez (0), Rodríguez (10), Kamba (6), González (-), McGrew (17). Hereda San Pablo Burgos (22+20+19+22): Thomas (14), Van Zegeren (0), López (13), Suárez (0), Rupnik (3) - cinco inicial - San Miguel (3), Enechionya (-), Kacinas (2), Barrera (15), Corbalán (6), Mahalbasic (14), Norelia (13). Árbitros De Lucas, Ángel; Derios, Guillermo; Esteve, Igor. Eliminado por cinco faltas Ale López (San Pablo Burgos). Incidencias Final de la Final Four por el ascenso a ACB celebrado en el Coliseum Burgos.

Palencia se estrenará en la máxima competición del baloncesto nacional tras protagonizar un gran partido en el que sin duda alguna el mejor fue Chumi Ortega, el MVP de la temporada en el club morado.

Luka Rupnik abrió la lata en el Coliseum con un 2+1 que puso por delante a San Pablo hasta un 8-0 a favor de Palencia que les dion una ventaja de seis puntos aunque pronto Ale López, desde el tiro libre, igualó el partido.

Ninguno de los dos equipos iba a permitir demasiados errores, pero si se notó la importancia del partido, con algunas imprecisiones por parte de los dos equipos como las dos tempraneras faltas de Van Zegeren que fueron contrarrestadas por las dos de Kostantinov, con ambos jugadores en el banquillo, las segundas unidades del juego interior salieron y la dupla Norelia - Mahalbasic evitaron que Palencia por medio del triple se fuese con una ventaja superior al final del primer cuarto (28-22).

Manu Rodríguez comenzó comandando la capacidad ofensiva de Burgos que gracias al tiro exterior se sostuvo en partido, con un gran Ale López que se echó el equipo a la espalda, pero cada vez que el equipo burgalés se ponía a un punto, un nuevo arreón palentino esfumaba la posibilidad de remontada burgalesa.

Chumi Ortega, que tenía a la afición palentina desplazada hasta el Coliseum en el bolsillo, tiró de orgullo y sus siete puntos sirvieron para que finalmente Palencia se fuera con una ligera ventaja al descaso (50-42) pero que dejaba sensaciones algo negativas en Burgos, pues había encajado 50 puntos en 20 minutos.

Dos malos ataques de Burgos unidos a un triple de McGrew inauguraron el tercer cuarto (53-42) y Burgos tomó malas decisiones que llevó a Palencia a tener 13 puntos de ventaja.

Mahalbasic reapareció anotando y asistiendo para poner el luminoso en 55-48 pero de nuevo 9 puntos consecutivos de Palencia y otro parcial posterior de 5 puntos frenaban en seco la progresión de San Pablo (67-53).

El intercambio de canastas solo favoreció a Palencia que afrontó los diez últimos minutos con una renta de 12 puntos que permitió a los de Pedro Rivero ir con un poco más de tranquilidad que su rival (73-61).

Barrera empezó el cuarto recortando desde el triple, pero llegó la respuesta de Chumi Ortega, aunque con 7:40 en el marcador, Thomas metió un triple para bajar de la barrera psicológica de los 10 puntos (76-67), subió la intensidad de Burgos en defensa pero unos pasos de Thomas devolvían el balón a los palentinos y Curro Segura tuvo que pararlo.

No sirvió a Burgos ese parón, pues Palencia no se confió y volvió a la renta de 13 puntos que parecía ya definitiva pues apenas quedaban 3 minutos y medio por jugarse y pasaba el tiempo y los esfuerzos de San Pablo no se veían recompensados.

La grada palentina, que estaba en minoría, lo celebró cuando quedaban 1:13, Burgos se puso a 8 pero el partido ya estaba cerrado y Zunder Palencia es equipo de ACB.