Markus Howard, el 'killer' que amenaza a un Barça en crisis

Baskonia en el Palau, Unicaja en Málaga y Obradoiro de nuevo en casa. El FC Barcelona tiene la ruta para lograr la clasificación para la próxima edición de la Copa del Rey, prácticamente 'virtual' hace dos semanas mal contadas, y algo comprometida en la actualidad, tras las dos últimas derrotas consecutivas en la competición nacional ante Zaragoza y Manresa.

El Barça se ha complicado la vida. De no perder de vista al Real Madrid comandando al frente de la clasificación, a haberse alejado ya a cuatro partidos de diferencia. Una renta que, si nos basamos en lo visto los últimos cursos, y la temporada que están llevando a cabo los de Chus Mateo, es prácticamente ya insalvable.

Reaccionar para no ver peligrar la Copa

De poco sirve a estas alturas mirar la clasificación o pensar en hipotéticas cuentas para conseguir el billete copero. Tras acumular cuatro derrotas en los últimos cinco partidos, Roger Grimau no pueden permitirse el lujo en pensar en otra cosa que no sea derrotar al conjunto vitoriano en la primera de las tres finales para cerrar la primera vuelta de la temporada regular ACB. A partir de las 18:00h (CET) de este domingo 17 de diciembre, no vale otra cosa que ganar, si realmente no se quieren ver comprometidas las opciones, ya no solo de ser cabezas de serie en el torneo, sino de estar presentes en la cita.

Un precedente preocupante

No sería, precisamente, el más rival más asequible en esta lucha por estar a la Copa. Dusko Ivanovic regresa al Palau en su cuarta etapa al frente del equipo vasco, con un balance peor que el del Barça: 9 victorias y cinco derrotas para los azulgranas, 8 y 6 para los visitantes. Eso sí, el precedente de esta temporada no invita al optimismo. Y es que, en la jornada 8 de Euroliga, Baskonia zarandeó al Barça por un contundente 94-71. Un +23 que mostró la versión más anticompetitiva del equipo en el peor duelo del curso.

Markus Howard anotó 26 puntos ante el Barça en Euroliga / Euroleague

Howard, una 'bomba' ante el Barça

En aquel partido, pese a los 20 puntos de Cody Miller-McIntyre o los 19 de Chima Moneke, hubo un nombre que destacó por encima del resto y que fue un auténtico quebradero de cabeza para la defensa azulgrana: Markus Howard. El base estadounidense de 24 años se fue hasta los 26 puntos, con cuatro triples convertidos y un +24 con él en pista. Una influencia innegable a la que Grimau no encontró respuesta, desde su pizarra, para desactivar.

Sus números en Liga Endesa

Lo cierto es que aquellos 26 tantos no son para nada anecdóticos. Howard visita el Palau siendo el máximo anotador de la Liga Endesa. ¿Sus números? 17,4 puntos de media por encuentro en los que está por encima del 40% (41,6) de acierto en el lanzamiento exterior. De media, anota 3,1 triples por duelo, otra categoría que lidera junto a Kwan Chetham, de Granada.

Así juega Howard

Con sus 179 centímetros, Howard es un jugador explosivo, ese perfil de base que disfruta llevando el peso del equipo en la dirección, pero sobre todo, desde la ejecución. Pese a ser menudo, sabe aprovechar a la perfección un físico que le convierte en el Correcaminos entrando a canasta, pasando bloqueos o liberándose para ejecutar lanzamientos. La defensa en el cuerpo a cuerpo es una de sus mayores debilidades, y el emparejamiento con Tomas Satoransky puede ser uno de los recursos que busque el Barça para castigar a Baskonia en ataque, pero esa aportación ofensiva de Howard compensa con las carencias atrás.

Markus Howard, en un partido con Baskonia esta temporada / EFE

Renovado hasta 2026

Pese a que todavía no se ha llegado al ecuador de la campaña, una de las mejores noticias en lo que va de curso para el conjunto baskonista fue el anuncio de su renovación, hasta 2026. Un movimiento clave y estratégico que permitirá al club seguir contando en sus filas con uno de los jugadores más determinantes del continente y con el que muchos equipos Euroliga soñaban.

Una familia que crecerá

Con la renovación, no queda duda de que Howard y su pareja están encantados en Vitoria. Una familia que contará el próximo junio con un miembro más, ya que ambos anunciaron a través de sus redes sociales que serán padres.