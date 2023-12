Así fueron las primeras "horas locas" de Jasikevicius en Fenerbahçe

La realidad de Sarunas Jasikevicius ha cambiado en prácticamente una semana. En los últimos días, tras celebrar en Barcelona con la familia el aniversario de su esposa, el técnico lituano hizo las maletas y puso rumbo hacia Estambul, para hacerse cargo de un Fenerbahçe que decidió dar finalizada su relación contractual con Dimitris Itoudis, tras algo menos de temporada y media al frente del conjunto turco.

Lo cierto es que, con el técnico griego al mando, 'Fener' estaba llevando a cabo una Euroliga bastante irregular: arrancaron el curso con un balance de 5 victorias y tan solo un tropiezo, y luego encadenaron seis derrotas en siete partidos, apuntándose el triunfo con el que acabaron con la imbatibilidad del Real Madrid en la competición continental. En la Superliga turca, el balance es de ocho victorias y tres derrotas.

Recuperar el lugar en Europa

Tras llegar a un acuerdo hasta 2026, Jasikevicius asume las riendas de Fenerbahçe con el objetivo de devolver al equipo a ese grupo de conjuntos que arrancan cada temporada con la vitola de favoritos para ganar la Euroliga. Lejos quedan ya los éxitos cosechados por Zeljko Obradovic y aquella victoria en la temporada 16/17. Las comparaciones son odiosas y no ayudan, entre maestro y pupilo, pero a sus 47 años, Jasikevicius ya ha disputado cuatro finales a cuatro de la competición continental.

Aterrizar, conocer a la plantilla... ¡y a jugar!

Las primeras 24 horas de Jasikevicius en Estambul no pudieron ser más productivas. Tras aterrizar, el tiempo fue el justo y necesario para conocer a los integrantes de la plantilla de Fener, repasar cuatro conceptos básicos, y ponerse el traje para medirse a Mónaco, que visitaba el Ulker Sports Arena solo por detrás de Real Madrid, Barça y Virtus en la clasificación. Tras una primera mitad muy igualada que se trasladó al marcador con el 46-45 del descanso, Fenerbahçe rompió el encuentro en el tercer periodo con un parcial de 22-12 que permitió ampliar la ventaja por encima de los 10 puntos, algo que se mantuvo en el 86-74 final.

Las primeras conclusiones: la defensa, una prioridad

Esos 74 puntos en contra fueron la tercera anotación más baja recibida este curso en Euroliga. Tan solo ante Bayern, contra los que encajaron 67 puntos, y Panathinaikos con 69 tantos en contra, los registros fueron mejores. Una primera muestra de que Saras volverá a tener la defensa entre una de las señas de identidad de su conjunto.

Sarunas Jasikevicius ya ejerce como entrenador del Fenerbahçe / Euroleague

El reencuentro con sus ex jugadores en el Barça

Otro de los detalles interesantes era ver como sería el reencuentro con Nigel Hayes-Davis, Sertaç Sanli y Nick Calathes, a los que ya dirigió en el Barça. De entrada, los tres salieron en el quinteto inicial. Con el '4' estadounidense, la gestión de minutos fue muy similar que la ejecutada por Itoudis: se fue por encima de los 34 minutos y medio y volvió a ser el mejor del equipo con 23 puntos y 6 rebotes.

¿Será Sanli el pívot titular?

La gestión del pívot turco fue interesante, jugando 23 minutos y 20 segundos, su tope esta campaña en Europa, y algo llamativo teniendo en cuenta que el partido en el que más minutos había jugado fue ante Baskonia, algo menos de 16 y medio. Firmó su máxima anotación este curso con nueve tantos. Sin embargo, su 'rival' en el '5', Jonathan Motley, tan solo jugó 14:33, su presencia más baja en pista en los últimos siete encuentros de Euroliga. ¿Cambio de tendencia o simple casualidad? Tocará no perder detalle.

Sertaç Sanli, ante Mónaco / EFE

Calathes sonríe con Saras

Y por su parte, Calathes 'sonrió' en su reencuentro con Saras. Las rencillas del pasado y las declaraciones polémicas parecen haber quedado en un segundo plano, y el base grecoamericano jugó su segundo partido europeo con más minutos esta temporada: 26:56 en los que anotó siete puntos, capturó 10 rebotes y repartió tres asistencias.

Jasikevicius: "Estoy perdido, no sé si estoy en Asia o Europa"

Tras toda la frenética actividad llevada a cabo en tan poco tiempo, uno de los grandes atractivos recaía en saber como lo había vivido todo Jasikevicius. "Estoy perdido, no sé si estoy en Asia o Europa", bromeó. "No han habido muchos cambios porque han sido 24 horas muy locas, no quería estorbar a los jugadores. Revisaremos el vídeo, nos llevará mucho tiempo hacer cambios serios, pero tengo unos jugadores experimentados que lograrán adaptarse", confesó.

"Lo importante es tener éxito como equipo"

"Por el momento, solo he trabajado con tres jugadores del equipo. Observamos, analizamos y obtenemos ideas, pero debemos trabajar y luchar juntos. Me encantaría desarrollar a los jugadores, empezando por los jóvenes, pero lo importante es que tengamos éxito como equipo", explicó ante los medios de comunicación.

'Su' Zalgiris, el próximo rival en Euroliga

Sin tiempo para descansar, este próximo domingo 17, a las 16h (CET) recibien al Turk Telekom en partido de liga. Será la antesala de una nueva semana con doble jornada de Euroliga, donde curiosamente recibirán a Zalgiris el miércoles 20 a las 18:30h (CET) y terminarán el viernes 22 en Berlín ante Alba a las 20:15h (CET).