Chus Mateo: "Nos ha venido bien perder un par de partidos"

Chus Mateo, entrenador del Real Madrid de baloncesto, se refirió al duelo de Euroliga que deberá medir este jueves a su equipo contra el Olympiakos griego y consideró que ambos equipos "son dos referentes del baloncesto europeo".

"Son dos referentes del baloncesto europeo, un clásico. Y como tal nos lo tomamos, les respetamos mucho y nos gustaría ganarles en lo deportivo siempre porque nos hace sentirnos bien ganar a un equipo tan importante", señaló acerca del choque que supondrá la reedición de la última final del torneo.

Asimismo mencionó a otros equipos que podrían equipararse a ellos en los últimos años: "El Efes también ha estado ahí arriba, el Fenerbahce, el Panathinakos, el Barcelona, el Maccabi... hay equipos de Euroliga que han estado, siguen estando y van a seguir estando. Son clásicos del baloncesto europeo que suelen estar en playoffs y Final Four. Es difícil que más de un año seguido uno de estos equipos no pelee por estar en la Final Four".

Mateo profundizó en el análisis del rival: "La final del año pasado fue un partido de dos equipos que juegan a ser campeones, que los dos podían haber ganado. Olympiacos es súper respetable en Europa por lo conseguido a lo largo de los años, por cómo juega, por su entrenador que es un caballero de las pistas y porque tiene un estilo fácil de identificar, con personalidad, con muy buenos jugadores y con corazón de campeón. Siempre salen adelante en los momentos más críticos, todo mi respeto".

"Es un equipo muy bien estructurado, muy bien armado. Han perdido a dos jugadores importantes como Sloukas y Vezenkov, pero han tratado de suplirlos y lo estaban haciendo muy bien hasta que han tenido lesiones. Están volviendo a recuperar la consistencia, si las lesiones se lo permiten van a volver a estar arriba seguro. Si se recuperan de eso, van a salir muy fortalecidos", opinó.

Los suyos siguen sin perder en casa en la máxima competición europea: "Es crucial, clave, ganar delante de tus aficionados. Delante de tus aficionados es muy bonito ganar, pero con más razón en las competiciones en las que estamos inmersos, tiene muchísimo valor mantenerse en casa sin derrotas. Y ganar fuera también porque los rivales en su casa tampoco te dejan mucho margen. Ojalá después del partido seguir en la misma línea".

El técnico no cree que el enfrentamiento ante el Olympiacos sea "una revancha" después de caer de manera contundente en su último choque en Europa contra el Mónaco y destacó la importancia de la mentalización para no despistarse cuando las cosas van bien y cuando van mal, así como la de ir primeros en las fases regulares de los torneos que juegan.

"Para nosotros, de cara al vestuario, refrenda un trabajo hecho y una manera de hacer las cosas. Los jugadores construyen mejor cuando se ven arriba que cuando se ven abajo y todo son urgencias. Nos han venido bien perder un par de partidos para saber que hay que seguir trabajando, que hay que seguir peleando, que los demás trabajan como nosotros y que tenemos que estar preparados para un mal momento", explicó.

"Hay que tratar de ser siempre muy cautos y no lanzar las campanas al vuelo, porque cuando cuentan las cosas es al final. Estoy contentísimo por vernos ahí arriba, nos da confianza y seguridad", agregó ante los medios de comunicación en la Ciudad Deportiva del Real Madrid.

En cuanto a las lesiones de Sergio Llull y de Walter Tavares, indicó que los dos "van en buena línea" y afirmó que no van a tomar riesgos y a tener prisa para que formen parte del grupo.

Otro nombre que trató fue el del canterano Hugo González, al que expertos ven en la parte alta del draft de la NBA en el 2025.

"Me alegra esa predicción, pero yo lo que quiero es trabajar con él y tenerle aquí el mayor tiempo posible. No me gusta que se vayan los jugadores fuera de nuestra competición. Entiendo el atractivo de la NBA, pero a mí me gusta la Euroliga y la Liga Endesa, que son competiciones de equipos y de jugadores que saben jugar al baloncesto", manifestó.

"Me gusta más el juego colectivo que se practica en la Euroliga. Ojalá le vaya bien, pero que le vaya bien aquí, en este club, sería bueno saber que tenemos un jugador más de la cantera para la primera plantilla. Últimamente somos cantera para la NBA y equipos de las universidades, es una pena", completó.