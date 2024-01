Grimau deja abierta la puerta a fichajes: "Nunca lo he descartado"

En los despachos de los 18 equipos que participan en la Euroliga, el día 7 de febrero está marcado en rojo en el calendario. Ese día, se dará por concluido el mercado de fichajes, y las plantillas ya serán definitivas para completar los últimos meses de competición.

Conocedores de que la fecha límite está cada vez más cerca, varios han sido los equipos que ya han apuntalado sus 'rosters'. En las últimas horas, Baskonia ha anunciado el fichaje de Jordan Theodore para reforzar la posición de base. El Fenerbahçe de Sarunas Jasikevicius también ha movido ficha incorporando el francés Amine Noua, y Estrella Roja ha incorporado a Javonte Smart.

Los problemas físicos en el Barça no han acelerado ningún fichaje

Uno de los equipos que todavía no ha movido ficha es el Barça. El conjunto azulgrana ha perdido efectivos en las últimas semanas. Nicolás Laprovittola ha descansado por unas molestias musculares, Álex Abrines sufre una pubalgia de la que todavía se está recuperando, y Michael Caicedo se encuentra en la recta final de la recuperación tras ser intervenido el pasado mes de octubre de una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho. Aun así, por el momento, no se ha producido ninguna llegada para reforzar el equipo de cara al segundo tramo de la temporada, en la que los títulos están en juego.

Las palabras de Grimau sobre posibles incorporaciones

Una circunstancia que bien podría cambiar antes del ya mencionado 7 de febrero, tras unas palabras de Roger Grimau a la Agencia EFE. El entrenador azulgrana ha repasado la actualidad del equipo y los primeros meses al frente del Barça, y ha dejado la puerta abierta a fichajes: "No lo he descartado desde el día uno. Siempre he dicho que estamos obligados a estar pendientes del mercado por si hay alguna oportunidad. Estamos en la misma situación", ha comentado. Un mensaje con cierta incertidumbre a algo menos de dos semanas para que se llegue a la fecha límite.

Le pide más a los nuevos

Sobre los fichajes que sí que llegaron el pasado verano, Grimau se ha mostrado satisfecho, pero se muestra ambicioso y confía en que Jabari Parker, Willy Hernangómez, Darío Brizuela y Joel Parra, todavía sigan mejorando su rendimiento: "Estoy satisfecho, pero siendo exigente para subir más el nivel y alcanzar el máximo".

Una voz autorizada

En cuanto a posibles incorporaciones, una de las voces más autorizadas sobre los movimientos en el mercado del Barça, como es Erick Moleiro, afirmó hace unos días que desde el club "se había considerado que en diciembre y enero era muy pronto para quedarse sin dinero, en caso de que hubiese una lesión". A través de su cuenta de Twitter, Moleiro siempre ha mantenido que tras la inversión realizada el pasado verano, los recursos que quedan para reforzar la plantilla eran limitados, y que no había prisa. Pero el tiempo pasa, y sería incomprensible que una hipotética incorporación llegase únicamente para poder jugar la Liga Endesa y el playoff.