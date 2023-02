Tomic: "La segunda parte ha sido extraordinaria"

El exazulgrana celebró su 36 cumpleaños con otra exhibición anotando 18 puntos y atrapando cinco rebotes "La clave ha sido estar dentro del partido. Son 40 minutos, no vale jugar bien 30 o 35", recalcó el pívot croata

El pívot verdinegro Ante Tomic recalcó que una segunda parte "extraordinaria" de su equipo ha sido la clave para conseguir la victoria este viernes ante el Cazoo Baskonia, en los cuartos de final de la Copa del Rey (94-81) después de un inicio de partido muy malo.

"Hemos reaccionado bien. La segunda parte ha sido extraordinaria, sobre todo atrás. Luego, hemos jugado con un poco más de ritmo y hemos protegido nuestra zona. Sin esto no se puede ganar", resumió el pívot croata desde la pista del Palau Olímpic de Badalona.

En el día de su 36 cumpleaños, Tomic reconoció que no se le podía ocurrir un regalo mejor que este: "Es una noche especial para todos, no solo para mí. Muchas gracias a toda la afición, porque sin ellos no habría sido posible. Me alegra mucho este ambiente y que la 'Penya' haya vuelto a ganar un partido de Copa después de tantos años".

El croata (18 puntos y 5 rebotes) fue el jugador más destacado del partido y sopló las velas en la pista, a la conclusión del choque, mientras el público le cantaba el 'cumpleaños feliz' y le jaleaba a gritos de '¡MVP, MVP!'.

"La clave ha sido estar dentro del partido. Son 40 minutos, no vale jugar bien 30 o 35. Hay que estar dentro y ayudar en lo que puedas, no solo anotación, y hoy todo el mundo ha reaccionado bien después de unos malos diez minutos", concluyó Tomic.