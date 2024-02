Laprovittola: "La selección arbitral no fue buena"

A pesar de una gran primera parte, el Barça terminó cayendo ante el Real Madrid en la final de la Copa del Rey (96-85). El último cuarto fue demoledor para el equipo azulgrana, que terminó desesperado y sin energía. Roger Grimau, entrenador culé, mostró su decepción con la derrota tras el partido.

"Creo que la primera parte ha sido buena, muy completa", afirmó Roger Grimau nada más terminar el encuentro. Sin embargo, el técnico también quiso resaltar un detalle del segundo período: "En la segunda parte se nos ha castigado en exceso en determinados momentos". Una frase que ha levantado teorías en redes sociales con varias interpretaciones, ya que no queda claro si se refiere al arbitraje o al rival, el Real Madrid, y como los blancos aprovecharon sus momentos álgidos en el partido. Para Roger Grimau es un nuevo Clásico perdido, uno más ante Chus Mateo, que le ha vencido en cuatro de los cinco duelos directos entre ambos.

Por su parte, Nico Laprovittola sí habló más claro sobre el arbitraje del encuentro. "Me parece que luchas y luchas, pero mereces también que te respeten. Hubo decisiones de los árbitros muy finas y sabiendo que se pueden equivocar, hoy no me voy conforme con eso. Durante todo el partido... Creo que no soy de decir ciertas cosas ni de criticar, pero creo que la selección arbitral no fue buena", afirmó de manera rotunda el argentino.