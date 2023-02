Duran: "Este sábado necesito a más gente de la Penya"

El técnico felicitó a su equipo por la victoria ante el Baskonia e hizo un llamamiento a la afición para las 'semis' "Nuestra segunda parte ha sido de un nivel muy alto para ganar a un equipo", comentó el entrenador de la Penya

El Joventut ya está en las semifinales de 'su' Copa del Rey y este sábado se verá las caras con el Lenovo Tenerife en la segunda semifinal a las 21.30 horas. Antes, a las seis y media de la tarde tendrá lugar la primera con el Real Madrid y Unicaja luchando por ser finalistas.

Carles Duran se ha mostrado muy satisfecho por la victoria de este viernes ante el Cazoo Baskonia (94-81), pero no se conforma y ya piensa en la 'semi'. "Quiero felicitar a todo el equipo por cómo son. Mañana (por este sábado) necesito más gente de la Penya. Que nos vengan a ayudar. Si no animan como hoy (por el viernes), el Tenerife nos lo va a poner muy difícil. Hacía 38 años que no jugábamos una semifinal de Copa en Badalona y ya estamos preparados para el siguiente combate", explicó el catalán.

Volviendo al duelo de cuartos, el míster verdinegro destacó que en los planes iniciales de partido "pueden cambiar muchas. Sabíamos que necesitábamos sacarlos de la línea de tres. Teníamos que defender bien a sus pequeños, pero también atacar bien y creo que en la segunda mitad nuestro ataque ha conseguido desgastar su energía".

"Ha sido un toma y daca durante todo el partido con un ritmo extraordinario. Es verdad que en algún momento ellos han fallado y si miras las estadísticas hemos tenido mejor porcentaje de tres que ellos, algo que no es muy normal. Ahora el objetivo es recuperarse para las semifinales contra un equipo mayúsculo", prosiguió Duran.

"La semifinal es un reto mayúsculo para nosotros. Si conseguimos meternos en la final será algo histórico. Hace 15 años que no jugamos una final. Nos espera un partidazo contra el Tenerife. Sabemos de sus virtudes y tienen un equipazo con jugadores que llevan mucho tiempo juntos", recalcó.

Por cierto, que el exazulgrana Ante Tomic sigue regalando exhibiciones y ha sido el mejor jugador de la semifinal ante los baskonistas con 18 puntos, cinco rebotes y +21 de valoración. Alguien consideró en el verano de 2020 que no servía para el Barça y el croata sigue respondiendo en la pista.