Todas las preguntas que deja el adiós de Jasikevicius

La no continuidad del entrenador lituano abre una nueva etapa con Roger Grimau al frente del equipo Con la marcha de Jasikevicius y Mirotic, el Palau pierde a los dos grandes referentes de las últimas temporadas

Pese a que tan solo hace una semana que el FC Barcelona logró su 20ª ACB tras derrotar de manera brillante y sin paliativos al Real Madrid, la actualidad que rodea al conjunto azulgrana hace que parezca que haya transcurrido una eternidad desde que los jugadores azulgranas alzasen el título al cielo del Wizink Center.

Con la salida de Nikola Mirotic del Barça ya confirmada, a expensas de llegar a un acuerdo en la rescisión del contrato, la otra gran sorpresa en este final de temporada ha sido la no renovación de Sarunas Jasikevicius, que tras tres temporadas deja de ser el entrenador del equipo. A la espera de que el técnico lituano se pronuncie para dar explicaciones sobre el desacuerdo, el Barça argumenta que no ha sido posible lograr su continuidad por unas diferencias económicas muy marcadas y que al final, han resultado insalvables.

Con el adiós de Jasikevicius, el Barça inicia una nueva era con Roger Grimau al frente del equipo. El mítico capitán que levantó en París hace 13 años la Euroliga, asume las riendas tras haber dirigido al filial azulgrana y también al equipo junior. Una apuesta de alto riesgo para un entrenador sin experiencia en los banquillos de la élite que se encontrará con la responsabilidad y obligación de manejar a un grupo de jugadores que todavía deberían ser competitivos la próxima temporada para luchar por los títulos importantes, a la espera de ver como queda configurada la plantilla del siguiente curso.

Con todas las novedades, salidas, posibles fichajes y demás acontecimientos transcurridos en las últimas horas, salen a la palestra diferentes preguntas con las que se puede intentar imaginar la próxima temporada del Barça de basket.

¿Habrá más bajas inesperadas?

El 'Caso Mirotic' estalló a 24 horas del inicio de la final de la ACB ante el Real Madrid. Aunque no era novedad que la situación entre club y jugador no era la mejor, no hay que olvidar que el capitán todavía tiene dos temporadas más firmadas que no cumplirá de azulgrana. Más sonada ha sido todavía el adiós de Jasikevicius, y pese a que acababa contrato, se daba por hecha su continuidad hace escasos días. Quedará por ver si estas dos grandes salidas son las últimas, o si todavía hay alguna más, algo nada descartable teniendo en cuenta que el nombre de Nikola Kalinic ya había sonado como posibilidad de dejar el equipo.

¿Conseguirá el Barça seguir atrayendo a grandes nombres?

El poder de atracción que tenía Saras como entrenador del Barça es incuestionable: sin ir más lejos, en el recuerdo queda aquella comida con Tomas Satoransky que tanto revuelo generó por haberse producido durante la temporada, pero que al final acabaría siendo decisiva para la llegada del base checo al Barça. El club pierde ahora esta carta, y el prestigio de la figura de Juan Carlos Navarro como arma de convicción en las negociaciones debería ganar protagonismo, así como la calidad que atesora la actual plantilla de la que dispone el equipo.

¿Cómo recibirá el Palau todos los cambios?

La comunión entre la afición y Saras durante estas tres temporadas ha sido total. Ya lo era cuando regresaba al Palau vistiendo la camiseta de otro equipo o cuando entrenaba a Zalgiris. Durante tres temporadas, no ha habido ningún momento de dudas por parte de la afición que acude regularmente al recinto azulgrana, pese a haber vividos decepciones sonadas en Euroliga. Grimau es hombre de la casa y contará con el apoyo de la afición, algo que deberá refrendar el equipo consiguiendo triunfos en pista.

¿Cómo será la despedida de Jasikevicius?

Nikola Mirotic sí que pudo tener dos despedidas sobre el parqué del Palau tras el anuncio de que no iba a seguir en el Barça la próxima temporada. El inesperado adiós de Saras ha precipitado que el entrenador lituano no se haya podido despedir de su gente. Quedará por ver si el técnico quiere y si el club prepara un acto en el que se reconozca su labor al frente del equipo de baloncesto las últimas temporadas

¿Qué pasa con los jugadores que acaban contrato?

Una situación a tener muy en cuenta. Las prioridades y pensamientos que tenía Jasikevicius sobre los tres jugadores que acaban contrato (Sanli, Kuric y Tobey) pueden ser totalmente distintas a las que tenga Grimau. En las últimas horas se supo que hay voluntad por parte del Barça de renovar al pívot turco, mientras que con los otros dos jugadores han habido contactos. Su continuidad o no marcará el grado en el que el club acudirá al mercado para reforzar la plantilla.

¿Cuánto margen de confianza tendrá Grimau?

A sus 44 años, Roger Grimau asume el reto más importante de su trayectoria como entrenador. El técnico barcelonés llega a un equipo que cerró la temporada al alza consiguiendo la ACB, la segunda en tres años. Como campeón de la competición, el curso arrancará con la disputa de la Supercopa Endesa, un trofeo que se le resiste al Barça desde 2015. No será un título definitivo, ni mucho menos, pero que sí que puede marcar el inicio de una andadura en la que el Barça deberá ir sumando los primeros triunfos para situarse en las posiciones delanteras tanto de ACB como de Euroliga.

¿Cuáles serán los objetivos deportivos del Barça para la próxima temporada?

A día de hoy y con la plantilla por confirmarse, una incógnita. Por supuesto que el Barça contará con una plantilla de garantías para ser competitivo tanto en España como en Europa, pero el ajuste económico que vive la sección, sumado a la inversión que llevarán a cabo sus rivales más directos, hacen prever que la calidad de la plantilla no será la misma que la que habido en las últimas temporadas y que el papel de favoritos quedará para otros equipos, algo que no tiene que ser negativo para un Barça que podrá contar con menor presión.

¿Queda tocada la imagen del staff del equipo?

El intercambio de declaraciones entre Juan Carlos Navarro y Nikola Mirotic para tratar de explicar la rescisión del jugador azulgrana, así como la rotundidad con la que se afirmaba que Sarunas Jasikevicius seguiría siendo entrenador del Barça, han afectado de manera directa a la credibilidad del General Manager de la sección. Pendientes de las explicaciones sobre la no continuidad del técnico lituano, Navarro afronta un verano complicado en el que deberá armar una plantilla competitiva ajustándose a la realidad económica del club.