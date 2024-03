Ricky Rubio reconoce que “todavía me siento raro”

Ricky Rubio regresó por primera vez al Olímpic después de haber reiniciado su carrera profesional con el Barça y reconoció que se sintió un poco abrumado y al mismo tiempo feliz, después de llevarse la victoria con el Barça. “Ha sido todo un orgullo haber podido volver aquí”, reconocía en palabras a Movistar+ desde el mismo parquet del Olímpic de Badalona.

Reconoció que su proceso de adaptación al baloncesto europeo después de 12 años en la NBA todavía sigue. “Con tantos años allí coges hábitos diferentes, y reconozco que todavía voy un poco perdido e intento cogerlo todo al vuelo”, explicaba. “Han cambiado muchas cosas aquí y por ejemplo, los Challenges todavía no los entiendo”.

Ricky cree que la Euroliga “ha cambiado muchísimo. Antes era por grupos y ahora con la liga regular, todos los partidos cuentan, aunque ahora nos los hemos complicado un poco”. Cree que “dependemos de nosotros mismos, con tres victorias tendremos ventaja”,comentó.

"Todo me es un poco raro"

Llegar a mitad de temporada, “todo se me hace un poco raro porque entro en un vestuario donde todo el mundo está rodado y debo adaptarme a lo que haya. Aunque estoy muy contento de cómo está yendo todo, sintiéndome cada vez mejor”.

Ricky, durante el minuto de silencio en recuerdo del padre de Ante Tomic / EFE

Tener a Grimau como entrenador es otra de las cosas que se le hacen un poco complicadas. “Lo conozco personalmente y trata de hacerme las cosas más fáciles, pero también es complicado porque lo conozco como compañero”, dijo. “Después de un mes de competición, me siento cada vez un poco mejor”.

Sobre el Barça, aseguró que “hay mucho talento, con muy buena gente, y tratamos de dar la mejor cara aunque a veces no es tan buena. Ante el Joventut hemos demostrado que el equipo tiene carácter, no era una situación fácil, pero hemos respondido”.

Una situación límite

Reconoce que está en una plantilla que mezcla veteranía y jugadores jóvenes. “Todavía me siento raro, cambiando mecanismos. Eso no quiere decir que no me exija, pero trato de cambiar mi filosofía que hace que no esté tan cómodo”.

Feliz y Ricky ofrecieron un bonito duelo en el Olímpic / EFE

Ricky reflexionó sobre cómo el basket le llevó a vivir una situación límite. “Soy una persona sensible y hay poco espacio para eso en el basket profesional, y lo tapé pensando en el rendimiento profesional. Pensar en todo y nada es muy malo. Estoy aprendiendo a dibujar en gris, ni ser tan autoexigente”, dijo. “Hay que aprender a vivir de otra forma”.

El base aseguró que “quiero disfrutar del baloncesto, porque es una relación de amor-odio, pero en un momento me tuve que apartar. Hay mucha gente que lo deja pasar hasta que el cuerpo le para. Había estado en situaciones complicadas, pero no como esta. Me estaba ahogando y tenía que parar”, dijo.

También tuvo palabras de agradecimiento para los medios. “Era un momento muy complicado y los medios me dejasteis trabajar, igual que mis amigos, me dejaron el espacio necesario. Es importante dar visibilidad porque parece que sea un tema de cobardía, y no. La vida es dura pero hay momentos en que hay que decir basta y recomponerse”. Palabra de Ricky.