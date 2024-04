Ganar o ganar

Llegó el día. El partido más importante de la temporada. El mayor reto, hasta ahora, para un FC Barcelona que quiere volver a estar en una final de la Champions. La cuarta en los últimos cinco años, desde 2019, que se dice rápido. Y en un mítico estadio para el barcelonismo, Stamford Bridge, que ya demostró en 2009, con ese histórico gol de Andrés Iniesta en el añadido, que es un escenario para soñar y creer.

Tocará remontar. Solo vale ganar contra el Chelsea. Basta con un gol de diferencia para forzar la prórroga y dos para pasar la eliminatoria. Las 'blues' golpearon primero, contra todo pronóstico, en Montjuïc, gracias a un tanto -el único del partido-, de Erin Cuthbert, tras una mala gestión defensiva de las azulgranas.

Un partido que fue de más a menos, en el que nada salió bien, y que fue el peor de este grupo de jugadoras. Faltó precisión en los últimos metros, faltaron alternativas, no se supo salir de la presión del Chelsea y se produjeron errores y pérdidas no habituales. Pero de todo se aprende y el Barça ya sabe lo que no hay que hacer.

Oportunidad histórica

Se trata del mayor reto de este equipo hasta ahora. Porque el Barça ha perdido seis veces la ida de una eliminatoria de Champions y solo en una remontó -datos del periodista especializado Marc Andrés-, con la vuelta en el Mini, en casa.

El conjunto de Kazakhstan ganó, en septiembre de 2018, la ida de los treintaidosavos de final por 3-1 (gol de Toni Duggan para las de, entonces, ), y la vuelta fue para las culés, con un 3-0 a favor, goles de Patri Guijarro, Marta Torrejón y Lieke Martens. Así, nunca ha logrado remontar el equpo azulgrana una eliminatoria como visitante, y hoy tiene una oportunidad mayúscula para hacer historia.

Dos contextos

El Chelsea, que busca convertirse en el primer equipo inglés en alcanzar dos finales de la Champions -la primera fue, precisamente, contra el Barça en 2021, en Gotemburgo-, no ha disputado ningún partido desde el último en Montjuïc y ha tenido la semana limpia para trabajar. Y, de hecho, Emma Hayes confirmó en rueda de prensa que Nathalie Björn, Maren Mjelde y Millie Bright, que entrenaron con el grupo, tienen posibilidades de entrar en la convocatoria. Grandes refuerzos para la zaga.

Por contra, el Barça jugó el miércoles el derbi de Liga aplazado contra el Levante Las Planas. Un 2-4 para las azulgranas -era la primera vez esta temporada que encajaban dos tantos-, con doblete de Pina, que presentó su candidatura para Londres y goles de Torrejón y Bruna, y ninguna lesión añadida, algo importante teniendo en cuenta las condiciones del campo rival, impropias de una competición profesional.

La alineación de Jonatan Giráldez en el derbi dejó algunas pistas. No repitió ninguna de las titulares en Montjuïc y sí salió con Alexia Putellas, Lucy Bronze o Claudia Pina -que a pesar de que calentó casi toda la segunda parte, se quedó sin jugar en la ida-, por ejemplo. Aunque cambió a las tres al descanso, también a Vicky López y Lucía Corrales. Veremos si repite once el vigués o utiliza otras opciones para sorprender a Hayes.

Confianza

Durante estos días se ha hecho una autocrítica profunda en el vestuario, tanto por parte de las jugadoras como del cuerpo técnico, y se ha analizado con detalle el partido para preparar la vuelta y todos los contextos posibles. El equipo confía en que se puede, como dijeron Alexia, Aitana, Paredes, Walsh, Graham...

Y la afición también lo cree. Centenares de culés se desplazaron a la capital inglesa y hoy vendrán más. Estarán en Stamford Bridge para demostrar, una vez más, su apoyo al equipo cuando más necesita a su gente, también lejos de casa. Además, la Penya Blaugrana de Londres ha organizado un encuentro para ir a recibir el bus en su llegada al estadio. Serán la jugadora número doce.