Grimau: "El reto es muy bestia pero me siento preparado"

El nuevo técnico del Barça de basket fue presentado con el apoyo del presidente Joan Laporta y toda la Junta directiva "Es uno de los momentos más importantes de mi vida", aseguró en su presentación que coincidió con su 45 aniversario "

Roger Grimau vivió este viernes el momento más especial de su vida profesional. Fue presentado en el Auditori 1899 como nuevo técnico del Barça de basket con el apoyo total del presidente del club, Joan Laporta, en la nueta etapa de la sección, que ha dado un giro completo, en parte por los problemas económicos y también por la idea de la sección de contar con jugadores nacionales de proyección como Joel Parra, o el má reciente de Willy Hernangómez y Darío Brizuela.

Grimau, que no podía tener mejor celebración de su 45 aniversario que cumple este mismo viernes, se mostró entusiasmado por esta nueva etapa que inicia. "Primero, quiero agradecer el club la confianza depositada en mi", dijo

"Me gustaría dirigirme a mis hijos por el orgullo que me produce sentirme en esta posición. Como es uno de los momentos más improtantes de mi vida, y quiero deciros que os quiero mucho"

"Me siento muy fuerte"

"El reto es muy bestia, ya lo sé y ahora ya siento desde el primer día mariposas en el estómago. Me siento muy fuerte y muybien acompañado, así que no le tengo nada de miedo....", aseguró.

Roger Grimau saluda a su padre antes del inicio del acto de presentación | JAVI FERRANDIZ

"Hemos hecho un trabajo muy chulo en el basket formativo y creo que puedo aplicar mi manera de funcionar, aunque sabemos que vendran críticas y momentos complicados, pero estoy seguro de que haremos algo grande", dijo. "Nos lo pasaremos de puta madre", resumó.

El nuevo técnico del Barça reconociò que "vamos a luchar por todos los títulos. El Barça de basket es el mejor equipo del mundo y cuento con los mejores jugadores", dijo "No me procupa la rebaja de presupuesto, se está fichando muy bien y tendremos un equipo muy competitivo y hay que luchar por todo. El objetivo es estar lo más arriba posible porque un club del Barça lo exige así.

Momentos complicados

Grimau se siente seguro y reconoce que no todo será fantástico, aunque sabrá como manejarlo. “Sé como es la gente, la idiosincrasia de los catalanes, y estoy preparado para el reto”, reiteró.

Se mostró muy satisfecho de los nuevos fichajes. "Me siento muy feliz con lo que tenemos ya . Joel Parra nos va a dar esa energía con la calidad que tiene, va a ser una pieza importante en el Palau. No voy a descubrir nada de Willy, con muchas ganas de jugar con nosotros. Darío tiene ese desparpajo con el balón que nos va a ayudar muchísimo" y no desveló si podrá contar con Higgins el próximo año.

Los hijos de Grimau, Joel y Vega, acompañan a su padre en la felicitación de su aniversario | JAVI FERRANDIZ

Avanzó que "tendremos una plantilla de 14 o 15 jugadores, y respecto con los chicos del Barça Atlético estaremos muy atentos, ya que los conozco. Con Alex y Carlos estarremos muy en contacto.

"No sé lo que sucederá con Mirotic"

Respecto al tema Mirotic, no quiso entrar a valorar la situación. "Yo, a nivel de contratos y como está la situación, no sé muicho. La situación es la que es y el club ha sido claro. Yo voy a ir a muerte con mis jugadores", dijo. “No sé sinceramente lo que va a ocurrir. Trabajo con los jugadores que tengo, y planteo todo lo que quiero con los jugadores que tengo. Mi trabajo no entrar en estos temas y a partir de ahí, ver lo que pasa…..”.

Lo que si tiene claro es el estilo de juego que piensa transmitir a sus jugadores. "Me gustaría que nos lo pasáramos muy bien y eso pasa por ganar, aunque hay que ver como acaba siendo la plantilla, quiero que juege con velocidad, con ganas de presionar. A veces tiene uno la idea y luego hay que ver los jugadores que tengo y sacar el máximo rendimiento de cada uno…

Finalmente, se mostró con la voluntad de liderar al grupo si es necesario. "Me gustaría ser el nuevo lider, pero el trabajo para que lleve al éxito hay que realizarlo en equipo. Mi experiencia dice que cuando consigues formar un equipo con jugadores muy implicados, vengan de donde vengan, aunque hay que hacer un trabajo de equipo. Tenemos las referencias personales de los jugadores, y hay que trabajarlo