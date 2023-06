Pau Gasol: "La situación con Mirotic no es la idónea"

Pau Gasol ha presentado esta mañana la decimonovena edición del Campus organizado por la Pau Gasol Academy. El legendario jugador ha repasado la rescisión del contrato de Mirotic a escasos días de la final de la Liga Endesa y la actualidad azulgrana.

- ¿Cómo ves la final de Liga entre el FC Barcelona y el Real Madrid?

- “Un nuevo Clásico en la final ACB. Estará llena de alicientes. Los dos equipos llegan bien de forma tras ganar las semifinales. El reto lo tiene más el Barça para centrarse en lo que sucede fuera del partido”.

- ¿Qué sensaciones te deja la noticia sobre la rescisión de contrato de Mirotic?

- “Es una consecuencia de la realidad económica del club. Fue una apuesta con un contrato extraordinario, muy elevado en Europa. Es una situación difícil para el club. La situación no es la idónea. Esperemos que el equipo sea capaz de centrarse en el partido”.

- Hubo cierta indignación por el arbitraje en la semifinal contra Unicaja. ¿Cómo viste el partido?

- “Unos playoff siempre son muy complicados de arbitrar. Al final lo importante fue la victoria del equipo que consiguió superar al Unicaja. Saras tampoco lo pone fácil muchas veces, pero contento por la victoria del equipo”.

- ¿Cómo ves el futuro de Marc en Girona?

“El futuro de mi hermano como jugador lo tiene que decidir él. Llega un punto en el que tiene que decidir lo mejor para él y para el club”.

- ¿Crees que afectará la decisión del club sobre Mirotic en la final?

“No creo que sea algo favorable, a pirori. Pero puede ser una motivación extra para acabar la etapa de la mejor manera posible. Sería bueno que los compañeros arroparan al jugador para ganar el título por ellos y por la afición. Aunque no es el timing más adecuado para la decisión.”

- ¿Te has planteado ser entrenador en un futuro?

- “Se me ha pasado por la cabeza. Ahora mismo no me lo planteo, le tengo mucho respeto a la posición de entrenador, hay que comprometerse al 100%.”