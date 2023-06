En Italia dan por hecho el fichaje de Nikola Mirotic por el Olimpia Milano

'Sportando' ha confirmado que el acuerdo entre el capitán del Barça y el equipo italiano está hecho Mirotic todavía tiene dos años más de contrato firmados con el club azulgrana

Noticia de impacto en el Barça de baloncesto. Según apunta el medio italiano 'Sportando', Nikola Mirotic ha llegado a un acuerdo para abandonar el club azulgrana y firmar por el Olimpia Milano.

Pese a que no se conocen los detalles, el CEO del portal de noticias, Emiliano Carchia, da por hecho el acuerdo entre el capitán del FC Barcelona y el conjunto italiano.

DONE DEAL: Olimpia Milano has an agreement with Nikola Mirotic — Emiliano Carchia (@Carchia) June 14, 2023

Hay que recordar que Mirotic, que cumple su cuarta temporada como jugador del Barça, todavía tiene contrato con el club azulgrana hasta 2025.

El futuro de Nikola Mirotic como jugador del Barça lleva ya varias semanas en el aire. El propio jugador ya aireó tras la derrota en semifinales de la Final Four ante el Real Madrid: "Tengo contrato y me gustaría acabar en Barcelona, pero hemos visto mucha gente, en general, con contrato, que no ha podido acabar. Soy una persona que vive el día a día, no pienso en qué va a pasar dentro de dos meses o el año que viene. No lo sé y no puedo pensar en mi futuro. Lo que sí sé es que quiero acabar bien, falta un mes de competición y hay que hacer las cosas bien", explicó.