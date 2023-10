Las claves de la reacción de Willy Hernangómez

El jugador ofreció su mejor versión de blaugrana en la clara victoria ante el Anadolu Efes El pívot madrileño de 29 años vivió sus peores días en el Barça después de la derrota en Madrid

Willy Hernangómez pudo finalmente exhibir todo su potencial de blaugrana en la importante victoria del Barça ante el Anadolu Efes (91-74) en el partido que arrancaba la temporada en la Euroliga, el gran torneo de referencia de los blaugranas y donde el pívot mostró su dominio con una actuación colosal con 18 puntos en solo 16 minutos de juego.

Aunque los días previos al debut en la Euroliga no han sido los mejores para el pívot azulgrana, especialmente después de su primera aparición en el WiZink Center con los colores del Barça y donde fue claramente superado por los interiores del Madrid.

Una mala actuación que le pasó factura moralmente a pesar de ser un jugador extremadamente jovial, que transmite positividad con su sonrisa permanente. Aunque la procesión iba por dentro, y su entorno enseguida se dio cuenta de que necesitaba su apoyo de inmediato para que la ese bajón no fuera a más.

Su novia, su principal apoyo

La persona que más le dio apoyo en los momentos de duda fue su novia, la jugadora catalana de pádel, Nicole Traviesa, con el que convive en Barcelona después de confirmar su noviazgo en diciembre pasado.

Traviesa, que sabe lo duro que es la vida profesional, le animó en todo momento y en ocasiones desdramatizó la situación que estaba viviendo, como el mismo jugador desveló sobre sus problemas con los tiros libres que acentuó en los últimos encuentros ante Zunder Palencia y Madrid. Unos porcentajes del 30% impropio de un jugador de su categoría.

Willy machaca con rabia el aro del Anadolu Efes en su primera aparición en la Euroliga | AFP

“Mi novia en casa me dijo que fuéramos a la calle a tirar tiros libres. Van a entrar. Igual que he metido un triple meteré muchos más. Bandejas, mates… No hay que preocuparse", confesó de cara a los medios.

Sin dudas en el vestuario

El jugador blaugrana se sentía arropado en casa por la persona por la que se desvive, lejos del ruido que había empezado a crearse a su alrededor y que había llevado a levantar las primeras dudas sobre el millonario fichaje azulgrana.

En el vestuario también les preocupó que el jugador se obcecara demasiado en sus ganas de hacerlo bien después de un rendimiento mediocre en los primeros encuentros. “Willy lo está pasando mal”, reconoció el capitán, Álex Abrines, preguntado por el rendimiento de su compañero.

Pero esa preocupación nunca la palpó el jugador puertas adentro, ya que tanto el staff técnico como sus compañeros y los responsables de la sección siempre le mostraron su fe absoluta en su juego, y que llegaría más pronto que tarde como sucedió ante el Anadolu Efes.

Willy, por fin, saca su mejor versión

Todo el mundo respiró aliviado con su actuación ante el Anadolu porque por fin Willy mostraba sus credenciales y lo hacía en la competición más importante, la Euroliga.

Willy fue un malsueño en la zona para el Anadolu, forzando faltas y dominando el juego interior | AFP

Ante el cuadro turco, sus números fueron de estrella. Y hasta en los tiros libres, la cruz que le acompañaba, ya mejoró ostensiblemente con cuatro aciertos de seis intentos, y con protagonismo total en la zona junto a Jan Vesely. Ambos fueron una pareja letal.

"Por mi tipo de juego voy a ir mucho a la línea, pero yo no estoy preocupado”, decía. “El mejor Willy aún está por llegar, hay Willy para rato, lo disfrutaréis", concluyó el internacional español tras la victoria ante el Anadolu Efes. Un alivio para el propio jugador y el entorno blaugrana.