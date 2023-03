Mirotic: "Me sentí bien desde que anoté el primer triple"

El ala-pívot lideró la victoria del Barça ante Zalgiris con 28 puntos "He seguido trabajando para mejorar y ayudar al equipo", afirmó

Tras anotar 28 puntos en la victoria de este jueves en el Palau Blaugrana frente al Zalgiris Kaunas (93-74), el ala-pívot del Barça Nikola Mirotic reconoció que se sintió "bien" desde el principio, cuando anotó el primer triple que lanzó.

"Me sentí bien desde el principio cuando anoté el primer triple. En esta temporada he sufrido un poco en ataque en algunos partidos, pero he seguido trabajando para mejorar y ayudar al equipo. A veces es en ataque, como hoy, y otras en defensa, pero intento ser siempre positivo para dar lo mejor", aseguró el hispano-montenegrino.

En su mejor actuación anotadora de la temporada, Mirotic firmó 28 puntos con un 6 de 7 en tiros de dos y un 3 de 6 en triples, y se quedó a solo tres puntos de igualar su plusmarca personal en la Euroliga.

En la entrevista a pie de pista, el ala-pívot afirmó que el partido contra el Zalgiris fue "duro" tal y como esperaban, ya que es un equipo que "está jugando muy bien".

"Esto muy contento de cómo encaramos el partido, sobre todo en defensa. La primera parte fue impresionante en defensa, en la segunda creo que nos fue mejor en ataque. Es una victoria importante, en un gran ambiente, con muchos aficionados de Lituania. Nos hemos sentido muy bien", zanjó.