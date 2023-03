Mirotic se exhibe y el Barça anula al Zalgiris a base de defensa

'Niko' anotó 28 puntos en apenas 25 minutos y se mostró imparable en el perímetro y cerca de la 'pintura' Es la quinta victoria seguida en la Euroliga de un Barça que atraviesa su mejor momento de la temporada

En una excelente actuación colectiva, el Barça ha pasado por encima del Zalgiris Kaunas (93-74) este jueves para pertrecharse en la zona noble de la Euroliga en una excelente actuación de Nikola Mirotic y un gran partido en líneas generales de todo el equipo con mención especial para la defensa, la solidez y para el acierto desde el perímetro.

FICHA TÉCNICA EUROLIGA BAR 93 ________________ 74 ZAL ALINEACIONES BARÇA, 93 (19+27+31+16): Tomas Satoransky (12), Nico Laprovittola (6), Nikola Kalinic (5), Nikola Mirotic (28), Jan Vesely (7) -cinco inicial-, Rokas Jokubaitis (5), Àlex Abrines (5), Cory Higgins (3), Sertaç Sanli (10), Mike Tobey (5), James Nnaji (5) y Kyle Kuric (2). ZALGIRIS, 74 (17+19+18+20): Isaiah Taylor (4), Kevarrius Hayes (8), Ignas Brazdeikis (15), Rolands Smits (6), Edgaras Ulanovas (7) -cinco inicial-, Lukas Lekavicius (7), Achille Polonara (8), Laurynas Birutis (12), Arnas Butkevicius (6), Tomas Dimsa (1) y Dovydas Giedraitis. ÁRBITROS Damir Javor (Eslovenia), Anne Panther (Alemania) y Luka Kardum (Croacia). Señalaron técnica al banquillo visitante (26:35). INCIDENCIAS Partido correspondiente a la 26ª jornada de la Euroliga masculina de baloncesto disputado ante 5.545 espectadores en el Palau Blaugrana (Barcelona).

Era un partido importante en un buen momento para los locales en Europa con una racha de cuatro victorias seguidas que mitigan solo en parte la enorme decepción que ha dejado la eliminación copera en cuartos de final. Enfrente, un conjunto lituano que sigue luchando por estar entre los ocho primeros en un partido especial para Sarunas Jasikevicius, para Rokas Jokubaitis y... para Rolands Smits en su regreso a Barcelona.

Y el cuadro azulgrana repitió la imagen sólida que viene mostrando desde de febrero en la Euroliga, con Nikola Mirotic echándose el equipo a sus espaldas, una notable dirección primero de Tomas Satoransky y después del citado Jokubaitis junto a muy buenos minutos de Jan Vesely en la 'pintura'.

El ex del Fenerbahçe rompió el buen inicio visitante (3-6) con un espectacular mate castigando las dudas de Isaiah Taylor (ex del UCAM Murcia), aunque otro ex del cuadro turco como Edgaras Ulanovas mantenía al Zalgiris por delante (7-10, min. 5:09). Sin embargo, Mirotic estaba demasiado cómodo en ataque y lideró al Barça con 12 puntos en un primer cuarto que cerró con su segundo triple (19-17).

Kalinic provocó aquí una antideportiva de Ulanovas | DAVID RAMÍREZ

Hasta Saras quedó satisfecho con matices con el segundo cuarto que ofrecieron sus jugadores. Con una buena defensa, cambios acertados y ataques con criterio, la diferencia iba en aumento y dos tiros libres anotados por Mike Tobey situaron un ilusionante 30-22 (min. 13:13).

La entrada del joven James Nnaji con tres puntos y un rebote ofensivo mantuvieron al Barça claramente por delante pese a los esfuerzos de Ulanovas y ahí volvió a tomar la responsabilidad Mirotic en una de sus mejores actuaciones de los últimos tiempos. El de Podgorica anotó dos canastas seguidas y al descanso el marcador reflejaba un 46-36.

Sobre aviso de lo que ha sucedido en demasiadas ocasiones con las ventajas, el cuadro barcelonista regresó al Palau muy enchufado y siguió en línea ascendente con dos triples de Laprovittola y una nueva canasta de Mirotic para irse ya a los 18 puntos con 16 minutos por delante (57-42).

Satoransky ganó claramente la partida a Taylor | DAVID RAMÍREZ

Ahí se vio a un Barça en modo arrollador como quizá no se veía desde hace un año. Motivadísimos y ávidos de reivindicarse, los locales apretaron aún más las tuercas en defensa para ahogar los ataques bálticos. Y si a eso se une un Mirotic en estado de gracia y un 9/18 en triples al final del tercer cuarto, no hay mucho más que decir.

Satoransky también anotó de tres, el mejor Sanli desde diciembre aportó un 2+1 y Mirotic se fue a los 23 puntos (74-48 a 2:30 del final del tercer cuarto). Saras dio entrada a Kyle Kuric, un jugador que no pasa por su mejor momento y cuyos puntos y su acierto vendrían de maravilla al equipo. Con un parcial de 31-18, el tercer cuarto se cerró con un sonoro 77-54 en el electrónico.

Un notable Sanli se fue al banquillo con 10 puntos y dio paso a tres acciones positivas de los lituanos en ataque, que en un santiamén se acercaron a solo 13 puntos a 4:00 del final con un dos más uno anotado por Lekavicius (84-70), pero entre Mirotic y Higgins volvieron a poner las cosas en su sitio. Al final, 93-74 con muy buenas sensaciones de este Barça.