Mirotic: "Tenemos que imponer nuestro ritmo"

La gran estrella del Barça confía plenamente en el equipo de cara a los cuartos de final ante el Zalgiris "Será un partido muy físico, pero si jugamos nuestro baloncesto deberíamos ganar", indicó Mirotic

El Barça inicia este miércoles a las 20.00 horas en el Palau los cuartos de final de la Euroliga ante un Zalgiris que llega con piel de cordero pero dispuesto a demostrar que su séptima plaza por delante de equipos con mucho más presupuesto no es ninguna casualidad.

Una vez más, Nikola Mirotic será el gran referente de un cuadro azulgrana que parte como favorito para lograr el pase a una Final Four que el hispanomontenegrino ya ha disputado cinco veces (tres con el Real Madrid y dos con el Barça) y que se le sigue resistiendo.

Cada vez más decisivo después de estar de baja hasta diciembre por un serio problema en el tendón de Aquiles, 'Niko' ha comparecido este martes en la víspera del primer encuentro en una serie al mejor de cinco para analizar cómo llega el equipo a esta fase decisiva de la temporada. "Cada año los play-off son diferentes. Contra el Zenit hace dos años mis cuartos de final fueron un desastre. Llego bien, estoy mucho mejor del tendón de Aquiles y me veo ahora con mucha más confianza. Quiero ayudar al equipo en lo que sea. Estoy tranquilo. Cuando disfruto es cuando mejor juego y mañana (por el miércoles) lo veremos. Hay hambre, emoción, ganas y hay que demostrarlo en la cancha", comentó el exmadridista.

Mirotic es el gran líder de este Barça | VALENTÍ ENRICH

"Llegamos con muy buenas sensaciones, ha sido una buena semana de entrenamientos y tanto yo como todo el equipo tenemos muchas ganas. Es un momento muy bonito, muy exigente y hay mucha presión, pero somos conscientes de lo que se espera de nosotros y vamos con muchísima humidad y pensando en este primer partido que será muy clave", indicó el ala-pívot blaugrana.

"Está por ver cómo va a ser la eliminatoria. Tenemos que ser fieles a nuestro juego y no dejar que el Zalgiris nos imponga su ritmo, porque ellos juegan más lento. Tenemos que ir con nuestro baloncesto alegre y rápido, pero sin exagerar ni tener esas pérdidas, porque estamos teniendo demasiadas. Y ser sólidos. Conocemos bien a este rival. Hemos ganado y perdido contra ellos esta temporada. Tenemos que imponer nuestro ritmo", manifestó el '33' del Barça.

"No es nada fácil. No creo que haya una eliminatoria fácil en la Euroliga y tenemos mucho que aprender de los dos años pasados, porque perdimos aquí un partido. Hay que tener humildad y centrarse en el primer partido. Los detalles pequeños son importantes y esperamos que la afición que nos empuje. Será un partido muy físico, pero si jugamos nuestro baloncesto deberíamos ganar", apuntó Mirotic en la misma línea que Sarunas Jasikevicius.

Mirotic se perdió la primera parte de la temporada por una lesión | VALENTÍ ENRICH

.Esta temporada el de Podgorica está haciendo mucho daño en la 'pintura' y no dudó a la hora de hablar sobre ello. "Al entrenador le gusta que juegue en el poste bajo cuando el equipo rival está en bonus. El tiro a veces entra y otras veces no. No he sido muy regular en el tiro esta temporada aunque últimamente estoy teniendo buenos porcentajes. Es importante jugar también ahí en el poste bajo, porque no tenemos muchos jugadores que lo hagan, quizá solo Kalinic y Sato. Necesitamos más poste bajo, a mí me gusta y me encuentro cada vez más cómodo ahí... No sé si será por la edad, pero cada vez más me gusta jugar más cerca del aro", señaló entre risas la gran estrella barcelonista

Sobre la baja de Cory Higgins, 'Niko' enfatizó que es "una pena. Ha tenido este problema toda la temporada con su espalda y justo ahora le ha pasado otra vez. Sabemos lo que le gustan estos momentos, lo competitivo que es y lo importante que es para nosotros. Con los jugadores que estamos, cada uno tiene que aportar lo que pueda. Somos conscientes del momento, de lo físico que va a ser y tenemos jugadores capaces de hacerlo. Ahora cada uno entiende mejor sus roles. Además, tenemos un gran cuerpo médico y seguro que podrá volver al cien por cien lo antes posible".

En cuanto al sueño de ganar su primera Euroliga, Mirotic admitió que se trata "de una motivación extra, de acabar bien. Dentro de los objetivos uno es clasificarse para la Final Four, pero hay otro mucho más lejano que es ganarla. Hay que ir paso a paso. Es normal que la gente espere que estemos en la Final Four, pero eso no nos tiene que dar más presión. Nos hemos ganado el derecho a que se piense eso de nosotros. Tal vez esta vez la gente no nos ve como los favoritos al título. La clave es centrarnos en nuestro trabajo y dejar un poco de lado el ruido que llega desde fuera".