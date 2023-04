Saras: "Las claves serán saber sufrir y no regalar"

El técnico azulgrana ha analizado los cuartos de la Euroliga ante el Zalgiris que empiezan este miércoles Jasikevicius avanzó que Cory Higgins "no llega a esta semana", pero todo apunta a que Abrines jugará

Sarunas Jasikevicius está a un solo paso de acceder a la Final Four de la Euroliga por tercera vez en las tres temporadas que lleva en el banquillo azulgrana sin olvidar que el equipo llevaba sin disputarla desde 2014 (incluida la temporada 2019-20 que no se completó por el covid-19 cuando el Barça de Svetislav Pesic lideraba la clasificación).

Para ello, la tabla ha deparado un duelo de cuartos de final frente al Zalgiris muy especial para el técnico tanto por su condición de lituano como por el hecho de que fue en el conjunto de Kaunas en el que colgó las zapatillas y en el que dio sus primeros pasos en el banquillo, de 2014 a 2016 como asistente de Gintaras Krapikas y desde enero de 2016 hasta 2020 como primer entrenador.

Saras ha comparecido este martes en el Palau para hablar sobre esta eliminatoria vital frente al Zalgiris. "Tenemos que estar preparados para una serie muy dura parecida a la del Bayern. Las cosas buenas del Zalgiris son muy parecidas, muy pocas posesiones, mucha paciencia, físico y rebote. En carácter son de los mejores de la Euroliga. Tenemos mucho respeto por lo que han hecho. Es muy difícil convencer al Palau de que es un rival muy duro y estamos convenciendo de ello a los chicos", comentó el de Kaunas.

Saras tiene muy claro que no será fácil ante el Zalgiris | JAVI FERRÁNDIZ

"Tenemos gente experimentada, hemos pasado por batallas muy duras y hay que encarar la serie con confianza y sabiendo cómo es el rival. Más o menos vamos por ahí, entender cómo va a ser la serie y cada partido, que seguro que no van a ser a muchos puntos. Ellos juegan con pocas posesiones y no podemos dejarnos sorprender. No voy a parar de decir que lo más importante es no regalar. Hacer las faltas cuando toca, cuando tienes una batallita pequeña perdida. Y nuestras pérdidas. Cuando hacemos tres o cuatro en un cuarto estamos bien, pero cuando nos vamos a cinco o a seis el parcial solemos perder esos cuartos", explicó Jasikevicius.

En cuanto a los lesionados, el míster barcelonista dio una mala noticia. "Cory (Higgins) no llega, es difícil que juegue esta semana, pero Àlex (Abrines) ha entrenado bien estos días. Ayer tuvo algunas cosas, pero más o menos llega bien. Llevamos ocho meses de temporada. Cada uno tiene cosas pequeñitas. Todos los jugadores pasan mucho rato en la camilla, pero es lo que hay", recalcó el míster barcelonista.

"Estamos en el Barça y hay presión, pero bienvenida sea. Si queremos ser campeones no podemos huir de la presión. Hay que saber convivir con esto y disfrutar con lo que viene. A los grandes jugadores les gusta esto. Ahora tenemos más confianza y hemos mejorado en esos parciales negativos que encajábamos, pero hay que seguir mejorando y dar más y más. Todo empieza de cero y hay que demostrar desde el primer minuto que somos este equipo físico y sólido. Y sobre todo, no regalar", aseguró el lituano.

Jasikevicius se inició como entrenador en el Zalgiris | JAVI FERRÁNDIZ

"En líneas generales hemos llegado bien a los cuartos las tres temporadas. En los play-off pasan muchas cosas, hay partidos en 48 horas y hay que intentar no mirar muy lejos. Tenemos que empezar por los primeros cinco minutos y después los siguientes, ir posesión a posesión. Haces un 8-0, y tienes que seguir, insistir e ir construyendo poco a poco. Tenemos que saber que vamos s sufrir, pero con la confianza de que hemos mejorado. Los jugadores más importantes ya saben nuestros sistemas y lo que les espera. Así que pelear, ir a por todas y saber sufrir", concluyó el exentrenador del Zalgiris.