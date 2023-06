Kyle Kuric deja el Barça y firma por el Zenit

El exterior americano, que acaba contrato con el Barça, firma por las dos próximas temporadas Kuric ya jugó en el Zenit la temporada 2017-2018

El futuro de Kyle Kuric ha quedado resuelto. Tras una temporada marcada por la irregularidad en el juego del exterior azulgrana, su renovación por el Barça, teniendo en cuenta que acaba contrato este verano, se intuía improbable.

De hecho, fuentes cercanas al club confirmaron a SPORT en las últimas horas que el jugador estaba más fuera que dentro, y que a diferencia de Sertaç Sanli, al que se pretende renovar con una propuesta a la baja, Kuric lo tenía muy complicado para seguir vistiendo la camiseta del Barça.

Y finalmente, Kuric pone punto y final a cinco años en Barcelona y ya tiene equipo para la próxima temporada. 'Home of Glory' adelantó que Kuric firmaríá por el Zenit de San Petersburgo, y el club ruso ya lo ha hecho oficial, anunciando un acuerdo para las dos próximas temporadas. Allí se encontrará con Xavi Pascual en el banquillo y con su ex compañero Thomas Heurtel, que el pasado verano firmó un 1 + 1 con el conjunto ruso.

😍 Basketball club Zenit is happy to welcome Kyle Kuric back to the team, a player well-known to our fans.



The American guard has signed a two-season contract ✍🏽



Welcome back, @KingKK_14 🫡 pic.twitter.com/BJ9WuYADkt