Juancho Hernangómez: "Es un sueño jugar con mi hermano"

El Barça sigue en busca de un jugador de nivel que pueda sustituir a Nikola Mirotic Las últimas informaciones apuntan a Juancho Hernangómez como candidato principal para ocupar la plaza que deja el jugador montenegrino

Tras los fichajes de Joel Parra, Willy Hernangómez y Darío Brizuela, el Barça sigue en busca de un jugador de nivel que pueda sustituir a Nikola Mirotic.

Las últimas informaciones apuntan a Juancho Hernangómez como candidato principal para ocupar la plaza que deja el jugador montenegrino. Según avanzó 'Relevo', el conjunto azulgrana quiere cerrar la incorporación de Juancho y la operación podría cerrarse en los próximos días.

Ahora, el menor de los Hernangómez ha concedido una entrevista a 'MARCA' donde ha repasado su trayectoria y se ha pronunciado sobre sus opciones de futuro.

Al ser preguntado sobre su futuro a corto plazo, Juancho ha apuntado que "la verdad que ahora mismo, a día de hoy, no sé qué deparará el futuro. Vienen semanas intensas y bueno, al final lo que elijamos es porque lo hemos pensado muy bien y será lo que me apetezca y me motive para seguir".

Además, a los fuertes rumores que lo vinculan con el Barça, el jugador español ha dejado claro que todavía no hay nada firmado: "Es normal que se especule porque mi hermano tuvo la oferta del Barça. Son dos grandes equipos, tanto Madrid como Barça en España. Pero bueno, las especulaciones son especulaciones. La gente ha hablado mucho, ha dado por sentado cosas que no son ciertas, pero también viven de eso y hay que entenderlo, hay que vivir con ello. No me preocupa mucho lo que digan de mí y más gente que no está dentro de mi círculo".

Pese a eso, Juancho ha reiterado que le gustaría poder jugar con su hermano Willy: "La verdad es que es un sueño que siempre hemos tenido, el de jugar juntos, el de competir por títulos juntos. Pero bueno, no es el motivo que que más me llama ahora. Al final necesito un proyecto, una motivación. No sé. Mi sueño siempre ha sido jugar en la NBA y para ello voy a seguir.