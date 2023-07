El chantaje de Mirotic al Barça

El agente de Mirotic, Igor Crespo, presiona para cerrar el tema del ala-pívot antes de poder hablar de Juancho Hernangómez, al que también representa El Barça sigue esperando noticias de Crespo, que 'amenaza' con la presencia del montenegrino en la pretemporada

La posible salida de Nikola Mirotic del Barça, encallada desde hace unas semanas porque no hay acuerdo entre su representante y el club, puede acabar afectando la posible incorporación de Juancho Hernangómez, jugador que interesa y mucho al Barça, pero que ahora mismo, no tiene una oferta formal azulgrana sobre la mesa.

Y es que el representante de Mirotic y de Juancho Hernangómez es el mismo, Igor Crespo, que ahora tiene un as en la manga (Juancho) para intentar también cerrar la salida de Mirotic, que interesa más al Barça que al propio montenegrino ya que cada día le cuesta al club “31.000 euros”.

Una especie de chantaje del representante, que ha lanzado un mensaje público a través de las ondas de RAC1 asegurando que primero tiene que resolverse el caso de Mirotic para empezar a hablar de Juancho si ese es el interés del Barça. “Primero hemos de cerrar el contrato de Mirotic y después ya veremos”, fueron las palabras de Crespo en el programa matinal de Jordi Basté.

El Barça no lo ve igual

Desde el Barça aseguran desde el primer día que no tienen ninguna prisa por cerrar la rescisión de Mirotic que ambas partes confirman que no se ha producido. El ala-pívot sigue siendo jugador del Barça a pesar de que su etapa en el club ha finalizado como se le aseguró desde la dirección técnica. Pero, de momento, no hay acuerdo pero el Barça tampoco le rescinde.

Desde el club ya son conscientes desde hace semanas de la dificultad de conseguir los servicios de Juancho Hernangómez al contar con el mismo representate de Mirotic, y como se temían, ahora Igor Crespo une ambos asuntos para intentar arreglar la salida del montenegrino cobrando la totalidad de su contrato, cosa que el Barça se niega.

Una situación de tensión entre el club e Igor Crespo, donde ambos se encuentran a las antípodas de poder solucionar aunque Crespo se mostraba seguro de poder llegar a un acuerdo. “No es imposible de solucionar”, decía en RAC1, aunque también lanzaba un mensaje de seguir firme en su posición. “Nikola sigue siendo jugador del Barça, tiene contrato y lo quiere cumplir”, decía, apostando por su incorporación al equipo en agosto si no se llega a un acuerdo.

¿ Y qué desea Juancho Hernangómez?

Willy Hernangómez de 27 años y 2,06 actualmente se encuentra sin equipo después de haber finalizado su relación contractual con los Toronto Raptors en febrero pasado y puede firmar por el equipo que desee.

El club blaugrana confirmó a SPORT que siempre ha sido un jugador que han seguido muy de cerca, aunque no hay oferta en firme, en lo único que coinciden con su representante. Un interés que se ha disparado después que Willy haya firmado por el Barça para las tres próximas temporadas y han aprovechado para tantear de nuevo a su hermano.

Una decisión que debe tomar el ala-pívot, de dejar definitivamente sus intereses en la NBA y regresar a Europa con el Barça que ya le han hecho saber su interés para ficharle.

Aunque debe ser el jugador el que debe dar un paso al frente y presionar a su representante para que no trate cerrar su posible acuerdo con el Barça con el de su otro representado. El problema es que hay mucho dinero en juego y Crespo quiere sacar el máximo partido de ambas operaciones