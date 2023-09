Jabari Parker: “Ahora mi clave es la mentalidad”

El estadounidense departió con SPORT en las horas previas a su debut con el Barça este jueves en Lleida "Cuando el Barça me llamó yo estaba en Hawái; lo dejé todo y cerramos el acuerdo en dos días", recuerda

A la espera de un 'dos', el estadounidense Jabari Ali Parker es por ahora el único fichaje extranjero del Barça de cara a una ilusionante temporada en la que el equipo volverá a partir como candidato a todos los títulos pese a los 'recortes' que está implantando en todas las secciones la Junta de Joan Laporta.

Con ese importante hándicap, la estructura de la sección ha optimizado los recursos para formar una ilusionante plantilla con el mánager Juan Carlos Navarro, el director de deportes profesionales Xavi Budó y el directivo responsable de la sección Josep Cubells como cabezas visibles sin olvidar la gran labor del técnico Roger Grimau en la apuesta por el 'producto nacional'.

A sus 28 años, Parker está mostrando un notable nivel en los entrenamientos después de dos años en los que apenas ha jugado partidos oficiales. Con una experiencia de nueve temporadas en la NBA en seis franquicias diferentes, el de Chicago fue una estrella universitaria y número dos del draft en 2014 conversó con SPORT en la Ciutat Esportiva en las horas previas a su debut con el Barça este jueves a las 20.30 horas en el Barris Nord frente al ICG Força Lleida (LEB Oro) en el torneo de la capital de la Terra Ferma.

¿Es un sueño o es realidad?

Para mí es como un sueño. Tengo la suerte de que el baloncesto, el deporte que juego, es tan internacional que me permite seguir conociendo nuevos lugares.

¿Cómo ha vivido este primer mes fuera de Estados Unidos?

Está yendo todo muy bien. Estoy contento, disfrutando y tratando de centrarme en los entrenamientos en cada momento en la pista.

Hablemos de su fichaje. ¿Cómo empezó todo?

Yo estaba a otras cosas en julio en Hawái (su hermano Christian jugó allí en la NCAA) cuando recibí una llamada de mi agente y me dijo: tienes que ir al Barcelona. Yo estaba, no sé, como a 15 horas en avión. Dejé lo que estaba haciendo en Hawaii para venir aquí y el acuerdo se cerró en dos días.

Jabari Parker debe ser un jugador clave para Grimau | JAVI FERRÁNDIZ

Usted jugó con Teletovic, el exazulgrana Xavier Munford, Joe Ingles, Kyle Guy o Juancho Hernangómez... ¿les preguntó por España?

No, pero sé que han jugado aquí.

¿No lo consultó con nadie?

No. La verdad es que no tengo amigos que hayan jugado en Europa. Sí que han venido antiguos compañeros como tú dices, pero no mantengo con ninguno de ellos una comunicación regular, así que tengo que aprender ahora de los compañeros.

Nos dicen que ya había estado en Barcelona de vacaciones. ¿Es cierto?

Sí, estuve de turismo. Me quedé en el W (Hotel Vela). Cuando llegué lo primero que me llamó la atención es lo grande que es la ciudad. Y que está al lado del mar. Ahora estoy empezando a disfrutar de la vida aquí.

¿Qué añora más de su país?

Solo a mi familia y a mis amigos. Hablamos cada día y bueno, estoy a ocho horas en avión, que no es una barbaridad. Podría ser peor (esboza una tenue sonrisa).

Parker, en la NBA con los Timberwolves | EFE

¿Qué le dijo su padre (Sonny Parker jugó seis temporadas en los Warriors) cuando supo que vendría al Barça?

Se sintió muy orgulloso de que pueda volver a jugar a baloncesto y está muy feliz por ello. De hecho, yo no estaba seguro de que lo iba a conseguir. Estoy deseando jugar ante nuestra afición.

¿Cómo se ve físicamente?

Me encuentro en la mejor forma de mi vida. Me siento joven y espero mostrarlo a lo largo de la temporada.

¿Ha tenido que cambiar su forma de jugar por las lesiones?

Sigo siendo el mismo. La misma persona y el mismo jugador de baloncesto. Repito que me veo mejor que nunca. Ahora mi clave es la mentalidad. Cuando era más joven no entendía lo que es el baloncesto, pero la experiencia de los años me ha hecho crecer. Soy un afortunado por estar aquí y estoy feliz y deseoso de que empiece la temporada.

¿Cuál es su gran objetivo?

Ganar y ser parte de un equipo ganador. El Barça tiene tradición y está acostumbrado a ganar.

¿Está siguiendo el Mundial?

Bueno, principalmente a Estados Unidos, mi país.

Jabari Parker podría debutar con el Barça este jueves | JAVI FERRÁNDIZ

¿Estados Unidos ganará el oro?

No sé. El baloncesto está muy caro. Todos los equipos compiten te puede ganar cualquiera, y no puedes decir que Estados Unidos vaya a ganar porque es lo que se espera. Ahora puede ganar cualquiera.

A falta de cinco mundialistas, ¿qué le parece el equipo?

Me gusta mucho y les agradezco la paciencia que están teniendo conmigo, porque soy nuevo y aquí el baloncesto es diferente. Me están enseñando todo y ya se han ganado mi respeto.

¿Qué le dice el míster Roger Grimau?

Hablamos bastante. Me dice que no sea tan robótico, que juegue con más naturalidad.

¿Le preocupan las normas diferentes en los pasos y a nivel defensivo?

Está siendo más fácil de lo que creía, porque aquí se juega como lo hacía en el colegio y en la Universidad, que te podías quedar en la pintura. Y los pasos... he pensado bastante que podía cometer errores, pero está yendo bastante y confío en no hacerlos.

Parker ilusiona mucho al barcelonismo | FCB

¿Viene a Europa para recuperar su mejor nivel?

De verdad que no. ¿Sabes? Yo nunca me he considerado una estrella ni alguien que estaba en lo más alto. Nunca me vi como podía verme la gente, como alguien muy importante. Yo solo me centro en disfrutar y en tratar de dar el máximo. No tengo ese deseo de recuperar nada. La vida te pone en distintas etapas e intento hacer lo mejor en cada una de ella.

El exazulgrana Mirotic (ha sido presentado ya por el Olimpia Milano) decía que en la NBA solo se lucha por el anillo. Aquí la próxima semana tienen la Lliga Catalana y la Supercopa...

Me motiva mucho tener tantos títulos por los que pelear. Será una semana importante y excitante.

¿Qué mensaje enviaría a la afición azulgrana?

Espero que tengamos una relación cercana y que me ayuden a entender mejor donde estoy. No soy muy amigo de las redes sociales. De hecho, no tengo. Pero si me ven por la calle, la interacción será buena para mí. Que no tengan miedo de acercarse para que charlemos un rato y que me expliquen qué puedo esperar aquí.

¿Y algo en español?

(Lo intenta un par de veces y por fin habla). Un poco solo. Muchas gracias ‘everybody’ (a todos).

Este jueves, ante el Lleida

Cuatro días después del partidillo del pasado domingo en el Palau a puerta cerrada y sin marcador, Barça y Força Lleida se verán las caras otra vez a las 20.30 horas en el Pavelló Barris Nord en el ‘Trofeo Orum Ciutat de Lleida’ en una pista en la que el entrenador blaugrana Roger Grimau jugó en la parte final de su etapa en esta ciudad (1999 a 2003).

Jabari Parker será la gran atracción azulgrana a la espera de que Àlex Abrines, Willy Hernangómez, Joel Parra, Darío Brizuela y Rokas Jokubaitis se incorporen este sábado a los entrenamientos.

El Barça de Grimau se 'estrena' en el Barris Nord | FCB

Por tanto, Roger Grimau podría tener a todo el equipo al completo para la Lliga Catalana (11 y 12 de septiembre) y salvo contratiempos con toda seguridad para la Supecopa Endesa (16 y 17 con las semifinales el sábado a las 18.30 horas ante el Madrid).

A las órdenes de Gerard Encuentra, el Força Lleida de LEB Oro volverá a contar como cedido con la promesa azulgrana Rafa Villar, campeón mundial sub’19 con España. Sus fichajes son Nacho Varela (Menorca), Kenny Hasbrouck (Cáceres), Osvaldas Matulionis (Alicante), Javi Vega (Coruña) y Kur Kuath (Ourense) y un Marvin Ogunsipe (Almansa) que fue operado el lunes de una fractura de tibia y peroné.