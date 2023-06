Mirotic se acerca al Armani Milan

El ala-pívot del Barça estaría en conversaciones avanzadas con el Armani Milan, según informó 'Bar Calanetes' El hispano-montenegrino tiene dos años más de contrato, pero su elevada ficha puede precipitar su salida

El futuro de Nikola Mirotic es incierto. Aunque el hispano-montenegrino tiene dos años más de contrato garantizados con el Barça, su alto salario y los recortes que el club impondrá en todas las secciones debido a la delicada situación económica de la entidad, dejan al ala-pívot, el jugador mejor pagado de la plantilla, en una situación delicada.

De acuerdo con la información publicada este lunes por el programa de radio 'Bar Canaletes', Mirotic "no está por la labor" de rebajarse el sueldo, algo que ya ha hecho en dos ocasiones con anterioridad, y añadieron que el dorsal '33' azulgrana estaría en conversaciones muy avanzadas con el Armani Milan.

Hace unos días el medio griego 'Sportal' apuntaba a que era el Mónaco el equipo que estaba intentando acometer el fichaje del ala-pívot. Después de pisar la Final a Cuatro de la Euroliga por primera vez en la historia, el club del Principado está decidido a seguir invirtiendo a lo grande para consolidarse en la élite del baloncesto continental. A ello podría contribuir la posible llegada de Xavi Pascual como técnico.

En cualquier caso, Mirotic siempre ha manifestado su interés de terminar el contrato que lo une al Barça, aunque como ya afirmó tras la Final Four, nada es seguro.

“Tengo contrato, me gustaría acabar en Barcelona, pero hemos visto a mucha gente, y me refiero también al fútbol, con contrato que no ha podido acabar. Tengo ganas de estar aquí, de intentar cumplir la promesa que hice cuando viene, de hacer algo importante, de hacer a la gente feliz. Me gustaría cumplir el contrato, pero aquí no es nada muy seguro”, declaró entonces.