Satoransky: "Cada vez que jugamos con el Madrid es una revancha"

El base azulgrana estaba satisfecho: "Supimos reaccionar ante Unicaja" 'Sato' reconoció que "colectivamente hemos hecho un gran trabajo"

Tomas Satornasky estaba muy satisfecho por el partido realizado por el Barça ante Unicaja que acabó con triunfo azulgrana por 75-87 donde todos los jugadores aportaron su granito de arena para conseguir el pase a la final donde ya espera el Real Madrid en una serie al mejor de cinco que arrancará el viernes.

Sobre el partido, el base azulgrana aseguró que "hemos sabido reaccionar muy bien después de perder el segundo partido en casa. Colectivamente hemos hecho un gran trabajo. Incluso los jugadores que no han estado en las rotaciones han aportado muchísimo, sobre todo hoy, y eso siempre te da una confianza extra para la final a la que esperamos llegar en este buen momento".

El jugador checo explicó su teoría en cuanto al mejor juego del equipo: "Somos un equipo al que nos gusta pasarnos el balón. Tuvimos alguna acción que no leímos muy bien, algunas pérdidas mías por ejemplo al intentar meter el balón dentro en la zona cuando todos iban ahí, pero en la segunda parte tuvimos la calma para pasarnos el balón, crear un tiro incluso mejor y eso te da confianza cuando eres un tirador", analizó.

Le gusta sentirse tirador

Satoransky cerró el partido con buenos porcentajes: "Yo me considero un tirador porque creo que es muy importante para mi mentalidad y lo he trabajado muchísimo. Incluso lo he trabajado esta temporada para que nadie pueda sacar ventaja por pasar por detrás o dejar mucho espacio y esta temporada me siento muy bien".

La ventaja ante el Madrid

En cuanto al Real Madrid, rival del Barça en la final, aseguró que "como siempre el Madrid es un gran rival. Cada final o cada partido que jugamos contra ellos es una revancha por algo. Esta vez es por las semifinales de la Final Four, nos conocemos super bien. Motivados vamos a estar como siempre, pero hay que estar centrado y centrarnos siempre en el partido en todo momento, estar con la calma pero con ambición.