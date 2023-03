Las incógnitas y apuestas del Barça 2024

La sección azulgrana ya trabaja para confeccionar la plantilla de la próxima temporada donde habrá cambios, y una reducción del presupuesto Jasikevicius es la principal duda, pendientes de cómo acabe la temporada, y podría significar más cambios en el grupo

Mientras el Barça se prepara para afrontar el momento definitivo de la temporada con la recta final de la temporada regular, con los play-offs de la Euroliga, y el deseado billete la Final Four, en los despachos del Barça ya se está trabajando de cara a la próxima temporada en la que habrán bajas seguras, algunas dudas, y una confirmación de la mayoría de la plantilla con contrato en vigor, salvo alguna sorpresa.

Kuric y Sanli no renovarán contrato

De la actual plantilla azulgrana, solo dos jugadores finalizan contrato y no se les renovará. Kyle Kuric, que no ha entrado de manera regular en los últimos encuentros, y el pívot Sertac Sanli, tienen todos los números para abandonar.

El estadounidense ha ido perdiendo protagonismo paulatinamente y esté viviendo la peor temporada, con algunos parones por lesión y perdiendo la confianza del técnico, que no le ha utilizado en bastantes encuentros.

Por su parte Sanli no ha cumplido las expectativas. Un pívot que llegó procedente del campeón de Europa, el Anadolu Efes, con muy buena mano, aunque un tanto blando bajo los aros, no ha acabado de encajar en los esquemas de Saras.

Nnaji, apuesta de club

Si Sanli acaba fuera, la opción del Barça es darle mayor protagonismo a Nnaji, que debe seguir creciendo y necesita minutos de juego, Saras le ha dado protagonismo a cuentagotas, pero pasaría a ser el pívot que acompañe a Vesely, que seguirá en el club. Nnaji amplió recientemente por el Barça hasta 2027 y es una clara apuesta del club.

Otra de las dudas en la dirección técnica es Mike Tobey, que llegó para ocupar la baja temporal de Nikola Mirotic, lesionado en la primera parte de la temporada, y que ha rendido a nivel aceptable. Acaba contrato, aunque podría renovar al contar con una ficha relativamente viable.

La duda de Jokubaitis…y Bolmaro

En la dirección de juego, Tomas Satoransky y Nicolás Laprovittola son dos jugadores intocables, imprescindibles de cara a seguir manteniendo un equipo competitivo. La duda es si el joven lituano Rokas Jokubaitis continuará en el Barça.

Tiene contrato hasta 2025, pero los cantos de sirena de la NBA podrían llegar a final de temporada. Su salida podría estar ligada a la del técnico, Saras Jasikevicius, con el que le une una larga relación de su paso por el Zalgiris. Si Saras no sigue, su salida está más cerca.

Para cubrir su baja, el jugador que encajaría es el argentino Leandro Bolmaro. Conocedor del club, trató de negociar su vuelta tras su paso por la NBA, pero no tenía sitio en el equipo y tampoco presupuesto por lo que finalmente le llevó a fichar por el Lenovo Tenerife, presumiblemente hasta final de temporada.

Reducción del presupuesto

La complicada situación económica del equipo azulgrana significará una reducción del presupuesto que podría llegar al 15%, algo que no permitirá realizar grandes dispendios después de constantes renovaciones de la plantilla año tras año.

En esa situación de presupuesto a la baja, ya sea Saras u otro entrenador, tendrá que conformarse con una plantilla parecida a la de este año, que sigue siendo competitiva de cara al próximo año. Habrá que conocer con exactitud el recorte presupuestario para que la sección conozca sus limitaciones pensando en añadir algún jugador.

La incógnita Jasikevicius

La gran incógnita ahora mismo es saber si Saras Jasikevicius seguirá en el Barça o dará por finalizada su etapa de azulgrana después de tres años al mando. El técnico lituano está dispuesto a renovar aunque desde el club no se le ha realizado ninguna propuesta formal.

La derrota a las primeras de cambio en la Copa hizo daño, y esperan en la sección ver cómo acaba la temporada. Algunas fuentes apuntan que, por contrato, si logra la Euroliga, tiene la renovación automática asegurada.

Si no la consigue, todo apunta a que será su último año. El técnico es consciente de que su trabajo se evalúa en base a los títulos, y no haber logrado la Euroliga en sus tres años al mando, aunque se logre el billete para la Final Four, no es suficiente.

Mirotic quiere un equipo ganador

Nikola Mirotic es la piedra angular del Barça y su deseo es ganar la Euroliga con el club azulgrana pero se siente un tanto frustrado por seguir buscando el gran título europeo con el Barça con las grandes expectativas que creó a su llegada.

El club está encantado con el jugador y su integración al proyecto es total, y Mirotic se siente feliz en Barcelona. El único conflicto con el club es que desean rebajar su contrato, algo que el jugador no ve nada claro tras ayudar en su primer año. Puede ser un punto de fricción, aunque no parece que vaya a haber ninguna decisión radical por ninguna de las partes.

El montenegrino solo desea un proyecto ganador, y sin demasiados cambio en la plantilla, parece que la estrella aceptará el reto de seguir liderando al equipo la próxima campaña.