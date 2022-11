Nikola Mirotic: "El dinero no te hace feliz y la fama tampoco"

Mirotic habla sobre el dinero y la fama en una entrevista para la ACB "He visto a gente que ha pasado de no tener nada a millones y cuando lo tienen todo, se les va", explica el jugador del FC Barcelona

Nikola Mirotic ha pasado por los clubes más grandes del mundo del baloncesto europeo y norteamericano.

Es uno de los jugadores de baloncesto más famosos y reconocidos del mundo, y para la ACB ha hablado sobre la fama y el dinero. "El dinero no te hace feliz, la fama tampoco te hace feliz", empieza afirmando.

Explica su experiencia en contacto con otros jugadores de la élite. "He vivido en Estados Unidos cinco años y he visto a gente que ha pasado de no tener nada a millones y cuando lo tienen todo, se les va".

Considera que él tiene la suerte de poder contar con un equipo a su alrededor, como agentes financieros, agente de márqueting, psicólogo... "Gente que está a mi alrededor para protegerme", añade.

El actual jugador del FC Barcelona explica que muchos jugadores no saben qué hacer cuando se les acaba la carrera de deportista profesional. "Parece que se les acaba el mundo", explica. "Se tiene que trabajar y hablar más de ello para que los jugadores sean más conscientes y se puedan preparar para ello", añade.

Concluye revelando que él siempre ha sido un niño de pueblo en Serbia, con su granja y sus animales, y probablemente volverá a vivir en el pueblo, aunque siempre haya vivido en las grandes ciudades para jugar en los mejores equipos del mundo.