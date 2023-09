Grimau lo confirma: "La plantilla está cerrada"

El entrenador del Barça descarta, por el momento, la incorporación de un nuevo jugador para reforzar al equipo Grimau, sobre los 'haters': "Que les vaya bien la vida y espero decepcionarles y que las cosas vayan bien"

Hace poco más de un mes que el Barça de baloncesto se puso en marcha para arrancar la temporada 23/24. En pocas semanas, el equipo ha llevado a cabo una pretemporada marcada por la ausencia de los mundialistas, pero sobre todo, por una nueva manera de jugar, la que plantea Roger Grimau, que todavía no ha contado con todo el tiempo suficiente para su implementación. El calendario no espera, y pese al triunfo en la Lliga Catalana, la derrota en las 'semis' de la Supercopa ante el Real Madrid no ha ayudado para acabar con algunas dudas que surgen con el renovado proyecto azulgrana.

El nuevo técnico azulgrana se ha quedado con las llaves del equipo tras el adiós de Sarunas Jasikevicius. Tras ganar la pasada ACB, club y entrenador no se pusieron de acuerdo para la renovación, y se puso punto final a una vinculación que garantizó títulos en los tres años del 'coach' lituano en el Palau. El adiós de Saras no fue el único, ya que a Nikola Mirotic y Cory Higgins, los dos líderes en las últimas temporadas, se les rescindió el contrato. Tampoco hubo acuerdo para las renovaciones de Kyle Kuric, Sertaç Sanli y Mike Tobey, y Sergi Martínez ha salido cedido este curso rumbo a Girona.

El perímetro, 'debilitado' por las bajas

Con más de un tercio de la plantilla fuera, el Barça acudió al mercado para reforzarse, y junto al 'NBA' Jabari Parker, llegaron Willy Hernangómez, Joel Parra y Darío Brizuela, además de la vuelta tras su cesión en Granada de Michael Caicedo. Grimau cuenta con efectivos de sobras, y si todo el mundo está sano, en cada partido deberá realizar dos descartes, pero la sensación de que el perímetro ha perdido calidad respecto a los últimos años se encuentra instalada en el aficionado azulgrana.

Grimau, claro sobre la posible llegada de fichajes

Grimau ha atendido a los compañeros de 'Eurohoops', y en la entrevista se ha mostrado claro respecto a la posible incorporación de nuevos jugadores: "En estos momentos la plantilla está cerrada. Somos el Barça y siempre estamos pendientes de oportunidades de mercado, pero a día de hoy, la plantilla está cerrada", ha explicado para, de momento, dar el asunto por zanjado.

Mensaje a los 'haters'

El nuevo entrenador del equipo azulgrana ha dejado también alguna respuesta más que interesante, sobre la opinión que tiene sobre las personas que desean que le vaya mal: "Hay muchísima gente ilusionada, por lo menos la más cercana a mí. A nivel externo, como no tengo redes sociales ni las voy a mirar… Si hay esta gente, que le vaya bien la vida y espero decepcionarlas y que las cosas vayan bien. No es algo que me preocupe: he tenido, tengo y tendré la consciencia absolutamente tranquila porque daré mi vida por el Barça, lo he hecho siempre y lo haré. No podré recibir ninguna queja en este sentido".

"¿Euroliga? Todavía queda mucho para esto"

Por último, Grimau también ha repasado cuáles deben ser los objetivos del equipo esta temporada, a pesar de que arranca un nuevo proyecto con muchas caras nuevas. "El Barça siempre tiene que competir, en todos los deportes. Llevas la camiseta del Barça y todo el mundo te exige. Desde este punto de vista, te lo puedes tomar con la presión que comentábamos antes o con ilusión y ambición. Yo intento llevarlo por el camino alegre y de la ilusión, más que de la obligación. Sobre la Euroliga, aún queda mucho para esto, tenemos que construir el equipo, las bases que nos permitan competir. Me queda muy lejos todavía esto", concluyó.