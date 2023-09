Grimau, al ataque: "La idea es tener este juego"

"Estoy contento porque en momentos determinados hemos visto un buen baloncesto", señaló el técnico del Barça tras el partido contra la Penya "Todos los jugadores han tenido su momento y esto muy positivo. Y todos también han sabido entender algún cambio o que otro compañero estaba mejor"

El entrenador del Barça, Roger Grimau, destacó el juego coral de su equipo en la victoria de este domingo frente al Joventut de Badalona (95-79) como un elemento "muy positivo".

"Todos los jugadores han tenido su momento y esto muy positivo. Y todos también han sabido entender algún cambio o que otro compañero estaba mejor cuando no era su momento", explicó el técnico del Barça desde la sala de prensa del Palau Blaugrana.

Grimau se mostró satisfecho con la actuación de su equipo: "En términos generales hemos hecho un buen partido, sobre todo a nivel ofensivo. En defensa hemos hablado algo a la media parte y, pese que a nivel de puntos hemos seguido igual, hemos dado un paso adelante".

"Estoy contento porque en momentos determinados hemos visto un buen baloncesto. Cuando coges una ventaja, no es fácil controlarla contra un buen rival. Aunque hemos encajado 80 puntos, la defensa no ha estado mal del todo. Hay situaciones puntuales a corregir. Necesitamos ir sumando entrenamientos para ir asentando las cosas", añadió.

El entrenador del Barça reconoció que "la idea es tener este juego" ofensivo durante toda la temporada: "Hoy hemos tenido mucho acierto en el triple, habrá otros días que no tendremos tanto, pero la idea va por aquí, que todos los jugadores se sientan importantes y crean que llegará su momento".

Grimau, dando instrucciones a Willy Hernangómez | JAVI FERRÁNDIZ

Grimau explicó las emociones vividas en su primer partido como entrenador del Barça en casa: "He estado muy emocionado cuando he entrado al vestuario a cambiarme. Hacía 12 años de mi último partido aquí como local. He intentado controlar las emociones porque no me podía dejar llevar, pero estoy muy contento de haber dirigido mi primer partido en el Palau".

Por último, el técnico destacó que Joel Parra estuvo "bien" y aportó "carácter e intensidad" pese a que "no es fácil jugar el primer partido contra tu exequipo", y también valoró la adaptación del estadounidense Jabari Parker, fichado este verano procedente de la NBA.

"Estamos muy contentos con él. Es un proceso un poco más lento porque todo es nuevo para él, pero es un chico encantador, muy implicado, que escucha y pregunta. Si le dices algo, al siguiente día lo intenta hacer. Hoy ha enseñado pequeñas píldoras de lo que es capaz de hacer y poco a poco iremos viendo su mejor versión", concluyó.