La primera decepción de Mirotic en Milán

El ex jugador del Barça cayó eliminado en semifinales de la 'Supercoppa' italiana a manos de la Virtus Mirotic, que fue el segundo máximo anotador de Olimpia Milano, no tuvo el día desde la línea del triple (1/7)

Nikola Mirotic no ha podido arrancar con buen pie su andadura en Milán. Fichado como buque insignia para un proyecto renovado, tras el fiasco vivido la pasada temporada en Euroliga, donde Ettore Messina y sus jugadores no fueron capaces ni de clasificarse para el playoff de cuartos de final, el ex jugador del Barça ha vivido su primera desilusión en su nuevo equipo.

Y es que, Olimpia Milano no pudo superar a la Virtus de Bolonia en la primera semifinal de la 'Supercoppa' italiana, y cayó derrotado por 73-78, en un partido que estuvo marcado por dos desconexiones importantes que aprovecharon los de Luca Banchi para hacer daño en el marcador, y también por la carga de faltas tanto en Mirotic como en Shavon Shields, un día más el mejor de los de Milán con 26 puntos, pero que acabó eliminado por faltas.

El partido de Mirotic fue bueno en líneas generales, y acabó firmando 15 puntos y 8 rebotes en 29 minutos de juego. Eso sí, no tuvo su mejor tarde desde el triple, ya que acabó firmando un discreto 1/7 en tiro exterior. El encuentro sirvió para ver los planes de Messina con él, y en algunos momentos, el ex azulgrana llegó a jugar al mismo tiempo en pista con Nicolò Melli y Johannes Voigtmann, por lo que no sería de extrañar verlo en algunos minutos llegar a jugar de '3', tal y como ocurrió en pretemporada. De inicio, Mirotic partió de ala-pívot, con Alex Poythress de '5'.

La derrota en semifinales guarda paralelismo con el debut de Mirotic con la camiseta del Barça. En 2019, y tras su desembarco desde la NBA, el equipo azulgrana se midió al Real Madrid en las 'semis' del torneo. En un partido disputado en el Wizink Center, y con un ambiente terriblemente hostil, los de Svetislav Pesic cayeron por 89-79, en un duelo en el que el '33' azulgrana anotó 14 puntos.

Uno de los grandes alicientes de la fase regular de la Euroliga será el de vivir el regreso de Nikola Mirotic al Palau Blaugrana. El partido ante Olimpia Milano se disputará el próximo 15 de diciembre a las 20:30h (CET), y será el momento, tras haberse despedido con una ACB bajo el brazo y el 'MVP' de las finales, de reecontrarse con la afición azulgrana.