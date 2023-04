El comunicado médico de la lesión de Kalinic

Kalinic se perderá el partido de Liga ACB ante el Lenovo Tenerife, por una lesión en la planta del pie izquierdo La disponibilidad para los próximos partidos dependerá de la evolución de su lesión, según informó el club

Nikola Kalinic es baja de última hora para el Barça y se perderá el partido de Liga ACB ante el Lenovo Tenerife, por una lesión en la planta del pie izquierdo. El comunicado del equipo también menciona que la disponibilidad de Kalinic para los próximos partidos dependerá de la evolución de su lesión.

Con la moral alta pese a la acumulación de esfuerzos, el Barça afrontará el duelo en la pista del Lenovo Tenerife (13:00 horas) el tercer compromiso de la semana, después de ganar el martes al Partizan Mozzart Bet Belgrado (80-89) y el jueves al ALBA Berlín (72-56). Un duelo en el que Sarunas Jasikevicius no podrá contar con Nikola Kalinic, jugador que fue clave para desencallar un encuentro de tanteador bajo ante los alemanes.

"Le informamos que el jugador Nikola Kalinic tiene una lesión en la planta del pie izquierdo y es baja para el partido contra el Lenovo Tenerife. La evolución marcará su disponibilidad para los próximos partidos", informó el conjunto azulgrana.

[COMUNICAT MÈDIC]



Us informem que el jugador Nikola Kalinic té una lesió a la planta del peu esquerre i és baixa per al partit contra el Lenovo Tenerife.



L’evolució en marcarà la disponibilitat per als pròxims partits. pic.twitter.com/pr5btCbYHD