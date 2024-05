Esta soltera se queda impactada con la propuesta de su cita en 'First Dates': "Te voy a tener que amarrar..."

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Lucía, tiene 33 años, es la segunda vez que viene al programa dispuesta a encontar el amor. Es camarera y estudia ADE de su cita de hoy espera que sea "alguien con un proyecto de vida y que cuide su físico".

A cenar con ella ha llegado Javi nada más verla se ha sorprendido: "Me ha gustado", a primera vista los dos son deportistas y les gusta pasar horas en el gimnasio. Al empezar la cena Javi le ha preguntado dónde había nacido porque su cita tiene rasgos asiáticos.

Ella le ha contado que lleva toda la vida aquí y que no tiene relación con sus padres: "Es como si no hubiera tenido padres". "Mis amigos son todos de aquí y yo me siento diferente a los chinos", ha contado.

Durante la cena Javi le ha tirado un piropo: "Eres muy guapita", le ha dicho y Lucía le ha respondido: "¿Yo o la camisa?". Su cita se ha quedado cortado y le ha respondido: "Hombre, si te digo que eres muy guapita engloba todo".

Javi quiere una chica simpática y que se sepa comportar y Lucía le ha asegurado que es todo lo que busca. El único problema de la cena ha llegado con el tema de los hijos, a Javi no le gustan y Lucía querría ser madre en un futuro.

Después la cita ha cambiado de parecer y se han atrevido con las preguntas más picantes. Lucía le ha confesado a su cita su mayor fantasía sexual: "Me gustaría en una sala masoquista".

A Javi parece que su respuesta le ha gustado y le ha soltado: "Te voy a tener que amarrar...", le ha soltado y Lucía se ha puesto roja como un tomate. Pero en la sala privada han dejado atrás la vergüenza y Javi le ha plantado un beso que ha terminado de sellar su segunda cita.

En la decisión final, los dos han querido seguir conociéndose.