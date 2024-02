El Barça vuelve de Málaga molesto por el arbitraje y la comunicación

El Barça acaba la Copa del Rey de baloncesto con sensaciones contrarias. Pese a que en cuartos y semifinales, los azulgranas jugaron un gran baloncesto y confirmaron su gran momento, el equipo cierra su participación en el torneo copero tras caer en la gran final por 96-85 ante un Real Madrid con el que se libró una gran batalla, en un encuentro que se acabó decidiendo en el último cuarto.

En los últimos minutos de partido, Roger Grimau no pudo contar con Jan Vesely, eliminado por personales, y el conjunto blanco lo acabó aprovechando para decantar el duelo. En cuanto a tiros libres, el conjunto blanco lanzó 11 más que los azulgranas (24-13).

'Lapro', muy contrariado con los árbitros

Tras el clásico, Nicolás Laprovittola apareció en zona mixta para valorar el partido, y acostumbrado a mantener siempre un tono relajado, no dudó en mostrar, de manera muy clara, su malestar con el arbitraje sufrido en la final: "Me parece que luchas y luchas, pero mereces también que te respeten. Hubo decisiones de los árbitros muy finas y sabiendo que se pueden equivocar, hoy no me voy conforme con eso. Durante todo el partido... Creo que no soy de decir ciertas cosas ni de criticar, pero creo que la selección arbitral no fue buena", explicó.

Nicolás Laprovittola, en la final de Copa ante el Real Madrid / EFE

Grimau, muy enfadado con un comentario de un árbitro a Willy

El discurso subió de tono en sala de prensa, tras las palabras expresadas por un Roger Grimau que quiso dejar claro en todo momento que el equipo no había perdido por el arbitraje. "En tres minutos te expulsan a un gran jugador (Vesely) y eso no puede ser, puede que cuando se vea el vídeo me digan esta u otra acción, pero lo cierto es que otro jugador en 34 minutos ha hecho tres faltas. Me encanta como juega, la intensidad que tiene y cómo aprieta, pero tampoco se puede entender que se señale técnica a Willy y le digan esto no es la NBA chaval". Según explica el club, Grimau hace referencia a un comentario expresado por el árbitro Juan Carlos García González en la eliminatoria de cuartos ante Baxi Manresa.

Arbitrajes extraños

Lo cierto es que el Barça vuelve de Málaga con un malestar generalizado, pero focalizado en dos aspectos. El arbitral, como ya queda demostrado, pero también en el comunicativo. Desde el club se considera qué, desde que Martín Bertán es responsable de los árbitros en ACB y Daniel Hierrezuelo en Euroliga, están ocurriendo acciones extrañas y que afectan al arbitraje. El Barça quiere competir en igualdad de condiciones, algo que considera, a día de hoy, no ocurre.

Tensión por el trato comunicativo

Otro de los momentos de mayor tensión fue el protagonizado por Mario Bruno Fernández, director deportivo de la sección. De camino a sala de prensa, mientras acompañaba a Roger Grimau, no dudó en mostrar su malestar al director de comunicación de la ACB, Pablo de Molina, por el trato que tiene la televisión con derechos de la competición hacia el Barça. Desde el club azulgrana, afirman que la predisposición a ayudar al departamento de comunicación de la liga es total, que siempre se dice sí a todo, algo que hace que no se comprendan ciertos comentarios en las retransmisiones de los partidos.