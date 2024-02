Grimau 'estalla' contra el arbitraje tras la final de Copa del Rey

El entrenador del Barça, Roger Grimau, se ha quejado del criterio arbitral, fundamentalmente en el último cuarto, de la final de la Copa del Rey de baloncesto, en la que su equipo ha caído ante el Real Madrid, 96-85, aludiendo a la eliminación por faltas personales de Jan Vesely.

"En tres minutos te expulsan a un gran jugador -Vesely- y eso no puede ser, puede que cuando se vea el vídeo me digan esta u otra acción, pero lo cierto es que otro jugador en 34 minutos ha hecho tres faltas. Me encanta como juega, la intensidad que tiene y cómo aprieta, pero tampoco se puede entender que se señale técnica a Willy -Hernangómez- y le digan esto no es la NBA chaval", señaló, en tono crítico.

El técnico azulgrana, que insistió en no quererse excusar en el arbitraje para valorar la victoria madridista añadió que quizá sus jugadores "no supieron jugar en esos momentos ante esa dureza". Grimau, que se mostró "muy orgulloso del esfuerzo de los jugadores durante todo el fin de semana", valoró el buen inicio de partido de su equipo "con una primera parte muy completa, controlando el juego y moviendo bien el balón".

"Pero en el tercer cuarto nos han encontrado en dos o tres triples, han abierto el partido, después han pasado cosas raras y nos ha costado, porque era remar mucho", dijo el técnico del Barça. El entrenador catalán ha confiado en que esta derrota en la final copera pueda servirles para "que el equipo se una aún más de lo que ya lo está y crezca para más adelante", concluyó Grimau.