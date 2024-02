Chus Mateo: "El Barça también merecía la victoria"

Alegría máxima en el Real Madrid tras vencer en la final de la Copa del Rey a su gran rival, el Barça, en un encuentro en el que los blancos se desataron en la segunda parte. El técnico de los blancos, Chus Mateo, se mostró emocionado al acabar: "He querido esta Copa mucho. No me salen las palabras. Hay que sufrir mucho para lograr el título".

Chus Mateo, sin embargo, también valoró el trabajo del Barça en la final. "Por mucho que la gente nos diera como favoritos, el Barcelona ha hecho un partidazo y también ha merecido la victoria. A la larga hemos tenido más tesón", afirmó el técnico.

Facundo Campazzo, que fue nombrado el MVP de la final, también le dio mucho valor al título logrado: "Tengo mucha alegría. No fue un partido fácil, sabríamos que sería supercomplicado ante el Barça. El partido estuvo en los detalles. Estoy muy contento, el trabajo del equipo en colectivo fue increíble, desde el que jugó 30 minutos, al que jugó solo 5, hasta el que no jugó. Todos los que entraron aportaron su granito de arena".

Tras tres años de sequía, para el jugador del Real Madrid esa especialmente importante ganar la final: "Deseábamos mucho esta victoria y la disfrutamos. Teníamos ganas de llevar la Copa del Rey a Madrid, hacía tiempo que no podíamos lograr el título. Estoy cansado, pero la alegría supera al cansancio. Podía haber salido bien o mal, pero teníamos que terminar cansados sí o sí".