El Barça quiere cerrar heridas con un triunfo en Mónaco

Sin tiempo a digerir ni tampoco analizar la vergonzante derrota sufrida en la pista del Unicaja (91-71), el Barça tiene el último compromiso del año en la difícil pista del AS Mónaco, un rival que busca victorias (9-7) con el objetivo de atrapar a los primeros clasificados.

El cuadro monegasco, liderado por su base estrella Mike James, quiere hacer un poco más de sangre a la irregular trayectoria del Barça en este último mes, que aún le mantiene en la segunda posición de la Euroliga (11-5) aunque con muchos equipos como el Mónaco, dispuesto a meterse entre los cuatro mejores

Y es que el Barça se presenta a la cita con sensaciones muy malas después de la debacle en la pista del Unicaja, donde solo fue capaz de presentar batalla en un primer cuarto donde entraron los triples, aunque en el momento en que desapareció el acierto, el cuadro de Ibón Navarro pasó por encima como un tsunami.

Un Barça muy irregular

Una irregularidad del Barça que le está costando muchas derrotas en este mes de diciembre que se ha convertido en una autentico mal sueño y que ha disparado las dudas de este equipo y su cuerpo técnico, que no ha logrado la cintura suficiente para reaccionar en los encuentros que se han puesto cuesta arriba para acabar perdiendo.

Grimau necesita acallar las críticas con un triunfo en la pista monegasca / FCB

En el mes de diciembre, el Barça habrá disputado un total de siete encuentros de Euroliga, con un balance de tres victorias y tres derrotas y el séptimo encuentro ante el AS Mónaco será el que dicte sentencia si el mes acaba en positivo o en negativo.

Lo cierto es que las tres derrotas ante ALBA Berlín, Armani Milan y Virtus han permitido que los rivales se hayan acercado al Barça e incluso llegó a perder la segunda posición a manos del cuadro boloñés, aunque la derrota en Valencia le permitió al Barça recuperar el segundo puesto (11-5), aunque a cuatro triunfos de un intratable Madrid (15-1).

El AS Mónaco, un rival asequible

El AS Mónaco es un rival que se le ha dado bien al Barça desde que se miden en la Euroliga. El cuadro azulgrana se ha impuesto en cuatro de los cinco encuentros que han disputado. La única victoria monegasca llegó en la pasada Final Four, en el encuentro por el tercer puesto donde se impuso por 78-66 en un duelo donde el Barça prácticamente no presentó batalla tras la decepción de quedar fuera de la lucha por el título a manos del Madrid.

Como siempre, la clave del Barça será en defensa donde detener a Mike James se antoja decisivo si quieren sumar la victoria. El base estadounidense promedia 19,8 puntos con un acierto del 43% en triples además de 4,9 asistencias de media. Tarea complicada para Laprovittola, jugador clave en el Barça y Satoransky, que no está jugando al nivel esperado.

James y Laprovittola vivirán un cara a cara espectacular / EUROLEAGUE

El Barça tendrá que intentar mostrar su mejor versión en defensa, y sobre todo, un juego compacto y regular a lo largo del partido, algo que no ha logrado en este último mes. Una victoria se antoja crucial para volver a desactivar la decepción que rodea al equipo después de un mes para olvidar en cuanto a resultados.