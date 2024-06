¡El Getafe, interesado en Güler!

Mason Greenwood no seguirá en Getafe. Después de su gran temporada en España, el Manchester United recuperará a su jugador para intentar hacer caja, con un valor de mercado que podría alcanzar los 40 o 50 millones de euros, precio que el Getafe no pagará por Greenwood. Aquí es donde entra Arda Güler. Según el 'AS', el turco podria ir cedido como recanvio de Greenwood para el Getafe.

Como cada verano, Ángel Torres, presidente del Getafe, hace su reunión habitual con José Ángel Sánchez, director general del Real Madrid, o directamente con el presidente Florentino Pérez. Esta vez, en su lista de deseos, Torres habría pedido la cesión de Arda Güler para el Getafe de cara a la temporada siguiente.

Similitud entre Greenwood y Güler

Los dos son perfiles futbolísticos muy parecidos, jóvenes con calidad que aún no son fijos en un onze titular de un club de nivel Champions League. A Greenwood le ha ido muy bien su paso por el Getafe, con 8 goles y 8 asisténcias en 33 partidos en liga. Güler no tiene un lugar fijo en el equipo del Madrid. Únicamente ha jugado 12 partidos y no ha disputado ni un minuto en la Champions League ganada por el Real Madrid.

Con 19 años y mucho futbol por delante, Güler necesita jugar y parece que el Madrid le puede dar una salida. Además del Getafe, en España hay más equipos que se han llegado a interesar por el jugador del Madrid: Real Sociedad, Las Palmas, Mallorca o Sevilla son alguno de los clubes. En Europa también lo pretenden, el Milan, el Leipzig y el Fenerbahçe de Mourinho lo quieren tener en sus filas.