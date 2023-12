La crisis del Barça, en cinco claves

La balsámica victoria del Barça ante el Zalgiris en Euroliga del pasado viernes quedó diluida con la contudente derrota que los hombres de Roger Grimau cosecharon ante Unicaja, uno de los equipos revelación de la temporada.

Los andaluces acumularon su undécima victoria consecutiva en la competición doméstica arrollando a un conjunto azulgrana que ocupa la cuarta posición de la clasificación de la Liga Endesa con un balance de 10 victorias y seis derrotas.

Varios datos explican esta mala dinámica del conjunto azulgrana que no acaba de encontrar la consistencia necesaria.

Sin regularidad

El duelo ante Unicaja evidenció, una vez más, que el Barça es incapaz de mantener la regularidad durante un partido completo. Ante los hombres de Ibon Navarro solo aguantaron un cuarto, algo que no se puede permitir el equipo ante rivales de entidad o que, como en el caso de los malagueños, llegan lanzados. "Cuando dejamos de estar acertados y de mover bien el balón nos venimos un poco demasiado abajo", explicó Grimau tras el encuentro. Hay que mejorar las desconexiones durante los partidos.

Bajón defensivo

La defensa ha sido tradicionalmente uno de los puntos fuertes de un Barça que este curso debe mejorar. Las altas anotaciones recibidas en los últimos partidos dejan patente que esa parcela no está funcionando. Como muestra los 101 puntos recibidos por el Casademont, los 90 endosados por Armani Milan o, sin ir más lejos, los 91 que firmó Unicaja.

Falta de adaptación

El Barça pasó este verano de la era Jasikevicius a la era Grimau y los engranajes están aún engrasándose, al igual que las nuevas incorporaciones a la plantilla. Jabari Parker o Willy Hernangómez siguen en pleno proceso y su aportación, teniendo en cuenta su calidad, podría ser clave para reconducir la dinámica.

Sin líder destacado

Que los fichajes, pese a ser grandes nombres, no acaben de explotar, implica también que no haya ningún líder destacado en la plantilla. Ningún jugador diferencial que tome las riendas del equipo en los momentos complicados. Como muestra, solo Willy supera el 15 de valoración en Liga Endesa (15,8), seguido por un Jokubaitis que sobrepasa por poco el 10 (11), Vesely (10,5) y Satoransky (10,3). El resto de la plantilla, no alcanza la decena.

Calendario cargado

La gran cantidad de partidos, entre Liga, Euroliga y otras competiciones no ayuda a mejorar las sensaciones en el equipo. Tras el choque ante Unicaja, y sin pasar por Barcelona, los catalanes tienen este viernes otro compromiso europeo, con visita a la pista del AS Monaco, un conjunto muy físico que pondrá a prueba a los de Grimau. Un exigente partido previo al cuarto clásico del curso. El día 3, el Barça volverá a cruzarse con el Real Madrid, después de perder los tres choques previos en este curso, esta vez en Euroliga. Baskonia y Obradoiro cerrarán este complicado mes de enero.