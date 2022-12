El Barça, a despedirse con una fiesta en el Palau

El Barça se mide al Zaragoza con el objetivo de ofrecer una alegría al Palau en el último duelo del año en casa Jasikevicius aseguró que “estamos lejos de nuestra mejor versión” y apeló a las múltiples lesiones

El Barça afronta este miércoles el último partido de la temporada en el Palau y quiere hacerlo con un triunfo ante el Casademont Zaragoza (19.00 horas, Movistar Deportes) para optar de nuevo al liderato de la clasificación de la Liga ACB, ahora en manos del Madrid con 10 triunfos y 2 derrotas por los 9-3 azulgranas.

Jasikevicius, que en una entrevista a los medios del club aseguró que “estamos lejos de nuestra mejor versión y queda mucho margen de mejora”, buscará dar estos pasitos adelante ya en este duelo ante un equipo que solo ha conseguido tres triunfos en la Liga ACB.

De esta manera, el Zaragoza, decimocuarto, podría ser un buen test para que los hombres de Saras encuentren estas sensaciones que, pese a estar en la zona noble tanto en la liga doméstica como en la Euroliga, parece que no se acaban de instalar en el equipo. No en vano, los azulgranas llegan a la última cita del Palau tras una derrota ante el Valencia en Euroliga perdiendo con ella la oportunidad de ponerse líder en Europa.

Saras no podrá contar con Sergi Martínez, operado de una tendinopatía rotuliana en la rodilla izquierda y hasta febrero estará de baja, y tampoco con Sertac Sanli, todavía recuperándose de un virus intestinal y, pese a que ya se entrenó de manera individual, no entrará en la convocatoria.

Falta de continuidad

El técnico reconoció que “no estamos jugando un muy buen baloncesto. No hemos sido regulares, hemos tenido bajones por las lesiones y la falta de continuidad en el equipo”. Y no le falta razón, pues varios jugadores han visto mermadas sus prestaciones por diferentes dolencias, destacando la baja de Nicola Mirotic durante la primera parte de la temporada y que ha regresado con un rendimiento superior al esperado; la baja de Cory Higgins, que aún no ha alcanzado el nivel del año pasado por sus dolencias en la espalda; la baja de Kyle Kuric, con quien el club apuesta siempre por la precaución o la adaptación de Tomas Satoransky, que llegó también tocado tras el Eurobasket.

Con todo, el Barça cuenta con un Nicolas Laprovittola que está ‘on fire’ y que es capaz de ponerse al equipo a la espalda y darle la vuelta, un nuevo líder en la pista.