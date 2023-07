Mechaal, Attaoui y Esther Guerrero brillaron en Barcelona

El Estadi Joan Serrahima presentó una sensacional entrada en el Mitin Internacional Ciutat de Barcelona A tres semanas del Campeonato de España, los atletas siguen afinando con el Mundial en el horizonte

Mientras algunos políticos hablan de Mundiales de Atletismo, Barcelona ha bajado este miércoles a la realidad del Estadi Joan Serrahima en una excelente nueva edición del Mitin de Atletismo Ciutat de Barcelona con unas gradas prácticamente repletas y con muchos protagonistas de gran nivel.

Quizá la gran estrella de la tarde-noche fue la catalana Esther Guerrero, quien volvió a demostrarse que se encuentra en el mejor momento de su carrera después de la grave lesión que sufrió hace algo menos de año y medio en los Nacionales bajo techo de Ourense.

Una semana y media después de imponerse en los 1.500 metros del Europeo de Selecciones, la de Banyoles completó el tercer mejor 800 metros de su vida con 2:00.35, una marca que sería mínima de la RFEA para los Mundiales de Budapest, pero ella está completamente centrada en el 'milqui'. Cuarta con marca personal fue Lorena Martín (2:01.20) y la catalana Zoya Naumov llegó sexta con 2:01.78.

Esther Guerrero 'bajó' a lo grande al 800 | JAVI FERRÁNDIZ

"Tenía muchas ganas de competir aquí en Barcelona. Me ha costado posicionarme en los primeros 100 metros, pero después me he encontrado muy bien y estoy contenta. Después de la lesión no sabía su volvería a recuperar mi mejor nivel y ahora estoy disfrutando en cada carrera. Las dos carreras después de ganar en el Europeo de Selecciones no había estado fina del todo (Ostrava y Estocolmo), pero hoy sí me he visto muy bien", explicó la sensacional atleta catalana.

El otro gran nombre propio de la sesión era Adel Mechaal. Plata europea bajo techo en 3.000 metros el pasado invierno en Estambul, el catalán de adopción exhibió su maestría y su genialidad en los 1.500, prueba en la que centrará todos sus esfuerzos este verano.

Adel Mechaal disfrutó en su regreso al Serrahima | JAVI FERRÁNDIZ

El de Puerto Capaz cambió de manera espectacular a 300 metros de la meta para imponerse con unos notables 3:35.68 mientras saludaba al público. Lo siguieron Jesús Gómez (3:36.29) y Gonzalo García (3:36.68). "Estaba deseando correr en Barcelona. Para mí es muy especial hacerlo en esta pista, porque recuerdo cuando venía aquí los miércoles de pequeño. Quiero batir el récord de España de 1.500 y llegar a la final del Mundial de Budapest. Y una vez allí, ir a por todas", afirmó un contentísimo Mechaal.

De todas formas, atendiendo a la tabla de puntos la mejor marca la logró uno de los atletas de moda, el hispanomarroquí Mohamed Attaoui. Con solo 21 años y tres días después de imponerse en el Campeonato de España sub'23, el atleta del Playas de Castellón fue tercero en 800 metros tras cambiar con valentía pasado el 500 con unos sensacionales 1:44.67, seguido por el campeón europeo al aire libre Adri Ben (1:44.79). Ganó el keniano Kelvin Kimutai con 1:44.07, mejor marca del mitin en la tabla de puntos.

Mohamed Attaoui (derecha) ya es una realidad | JAVI FERRÁNDIZ

De una tacada, refrendó su mínima para el Mundial y logró la olímpica para París'24 en una campaña en la que ya se reivindicó con su plata absoluta en 1.500 en el Campeonato de España en pista cubierta. "Yo no tengo miedo en la pista. Me veo fuerte y he cambiado cuando he creído que tocaba. A comienzos de año nunca habría pensado que podría estar cerca del Mundial. Ahora, a por todas la Europeo sub'23", recalcó Attaoui.

Otra figura era la barcelonesa Jaël Bestué. Tras aprobar con nota tercero de Medicina y ser tercera en el Europeo de Selecciones en 300 metros, la atleta del FC Barcelona venció en el doble hectómetro con 22.80 y ahora realizará dos carreras de 100 metros para afinar la velocidad antes de competir otra vez en 200.

También rayaron a gran nivel la salmantina Marta Pérez en 1.500 con los últimos 600 metros en solitario y unos 4:05.39 que la dejaron al borde de la mínima mundialista, algo que sí logró una sensacional Irene Sánchez-Escribano en 3.000 metros obstáculos con 9:20.04 que la sitúan cuarta de Europa y 17ª del mundo en 2023. Y lo que es lo mismo, el billete fijo para el Mundial. Muy cerca estuvo Carolina Robles con 9:24.71.

Marta Pérez ganó y se quedó el borde de la mínima | JAVI FERRÁNDIZ

En cuanto al resto, también destacaron el catalán Jaime Guerra en longitud con 7,92 mientras un lesionado Eusebio Cáceres hizo cuatro nulos, el blaugrana Pol Retamal fue segundo en 200 con 20.74, Sergio López reinó en 100 con 10.34, la neozelandesa Eliza McCartney dio lustre a la pértiga con 4,73 (mejor marca femenina de la jornada), el navarro Manu Quijera estuvo notable en jabalina con 77,67, June Kintana ganó en disco con 58,08 y el ucraniano Dymytro Niktin saltó 2,23 en altura.