Mohamed Katir, el poeta de los récords

'Mo' es una opción muy seria de medalla para España en el Mundial de Budapest y en los Juegos de París Le apasionan los versos, se comporta “como un monje” en Sierra Nevada y bregó muchos años por la nacionalidad

“Porque si das amor lo que recibes es amor. No permitas que te consuma el mal humor. Y si hoy no te fue bien, tranquilo que mañana te irá mejor”. Estos versos los compone Mohamed Katir, un amante de la poseía encumbrado como mejor atleta español de la actualidad con permiso de los marchadores Álvaro Martín y María Pérez.

Nacido el 17 de febrero de 1998 en Ksar-el-Kebir (160 km al sur de Ceuta), Katir llegó a los cinco años con su familia a la localidad murciana de Mula y siempre ha residido allí. Su padre llegó a España en patera hace tres décadas.

Larga lucha

De pequeño probó con el fútbol, un deporte que le apasiona, pero enseguida asimiló que su futuro pasaba por el atletismo animado por su primer entrenador, Cristóbal Carlos. ‘Mo’ se colgó medallas como cadete y como juvenil pese a no tener la nacionalidad española.

Sin embargo, de promesa ya necesitaba ser español y pidió la nacionalidad por carta de naturaleza en 2015. Katir ya deslumbraba en pruebas locales o en el Nacional de cross de 2016 con su victoria en la prueba junior, aunque el oro fue para Miguel González (5º).

Katir debutó como español con una gran cuarta plaza en Torun | EFE

Esa espera hizo que Marruecos lo tentase, pero él no vaciló y esperó hasta que a finales de octubre de 2019 logró la nacionalidad. “Soy muleño. Me dicen todo el rato “atleta marroquí”, pero no soy marroquí. Soy español”, repetía ante su debut como español en los Europeos Indoor de Torun, donde fue cuarto en 3.000. Dos años antes se había impuesto en las 15 vueltas a la pista en el Campeonato de España bajo techo, pero al no tener la nacionalidad se quedó sin oro y sin Europeos.

Proyección meteórica

Desde entonces, Mohamed Katir se ha ido ganando el respeto y la admiración de aficionados y de compañeros. “Cuando entrena en Sierra Nevada es un monje. Se mete allí y solo piensa en trabajar y en cuidarse. Es superprofesional”, explicaba a SPORT una fuente cercana. “Es un tipo muy particular. Le encanta la poesía, lee mucho y es muy culto”, insistía una persona de su círculo interno.

Mohamed Katir no parece tener techo | FACEBOOK

Entre versos y rimas se ha convertido en una estrella y en una de las grandes opciones españolas de medalla en el Mundial de Budapest y en los Juegos de París de 2024. Tras la cuarta plaza en Torun, Katir hizo historia en 2021 con tres récords de España en 33 días. El 10 de junio en Florencia corrió los 5.000 metros en 12:50.79 y destrozó la marca que tenía el ‘tramposo’ Alemayehu Bezabeh desde 2010 con 12:57.25.

El 9 de julio fue más allá en Montecarlo al batir por 19 centésimas el histórico récord español de Fermín Cacho en 1.500 que tenía 24 años de vida hasta dejarlo en 3:28.76. Y solo cuatro días después Katir culminó en Gathesead su espectacular trilogía con el 3.000 más rápido de la historia para un español con 7:27.64. El anterior lo tenía Isaac Viciosa con 7:29.34 desde 1998.

¡A por Ingebrigtsen!

En 2002, ‘Mo’ Katir fue plata en 5.000 metros en los Europeos de Múnich tras el noruego Jakob Ingebrigtsen y bronce en 1.500 en los Mundiales de Eugene. Y el pasado sábado venció con autoridad en el ‘milqui’ del Europeo por Países.

Katir, con el bronce en 1.500 en el pasado Mundial | FACEBOOK

Su otra gran virtud es la ambición y no se conforma con las platas. “Uno de mis grandes objetivos para el verano es derrotar a Ingebrigtsen. Es muy difícil, pero entrenaré aún más para conseguirlo”, afirmó Katir. Pues el reto está ahí, este agosto en Budapest.

Doble sesión de atletismo

Sin Katir, la Diamond League vivirá dos platos fuertes esta semana con la Athletissima de Lausana y el Bauhaus Galan de Estocolmo. Este viernes en tierras suizas el único representante español será el recuperado Quique Llopis en unos abiertos 110 vallas; las grandes estrellas serán Jakob Ingebrigtsen sin renunciar al récord de El Guerrouj en 1.500 (3:26.00) y la neerlandesa Femke Bol en 400 vallas.

El domingo en Suecia competirán cuatro españoles. Serán Saúl Ordóñez en 800 tras su victoria en Ostrava, la descollante catalana Jaël Bestué en 200, Fernando Carro en 3.000 obstáculos y la catalana Esther Guerrero en 1.500 tras imponerse en el Europeo de Selecciones. El protagonista de la jornada será, cómo no, el pertiguista sueco Armand ‘Mondo’ Duplantis.