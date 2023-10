Adrián Ben: "La nota de la última temporada es un nueve"

Adrián Ben, vigente campeón de Europa de 800 metros de pista cubierta, califica con un "nueve" la temporada recién concluida, asegura que se encuentra en un momento "ascendente" en su carrera deportiva y apunta que para 2024, aparte de los Juegos Olímpicos de París, también tiene pensado acudir al Europeo de Roma al aire libre y quizá al Mundial de Glasgow bajo techo.

El atleta gallego (Viveiro, Lugo; 1998) ha vivido un año muy bueno como reflejan el oro en el Europeo bajo techo de Estambul, la victoria en el Campeonato de España en Torrent y el cuarto puesto en el Mundial al aire libre de Budapest.

La progresión de Adrián Ben, entrenado por Arturo Martín, está siendo notable. En 2019 fue sexto en el Mundial de Dubai, en 2021 quinto en los Juegos Olímpicos de Tokio y este 2023 cuarto en el Mundial de Budapest con marca personal (1:43.92) en los 800, a solo ocho centésimas del bronce.

P: Después del Mundial de Budapest de agosto, ¿cómo han sido estas últimas semanas?

R: He estado de vacaciones. Planteamos correr algo más, pero no había corrido ninguna Liga Diamante, no tenía puntos, y ya había hecho la mínima, así que nos quedamos con un buen sabor de boca. Decidimos que había que aguantar doce días para ir a Bruselas, solo para un intento, pero al decidimos parar y empezar un poco antes porque es un año importante.

P: ¿Ha comenzado ya a entrenar?

R: Sí. La semana pasada ya hice casi 120 kilómetros y empiezan a pensar las piernas y los brazos. Llevo tres semanas en Madrid, intentaré hacer algún cross, el Ponte Romana en Lugo, después seguramente Itálica, y el 18 de noviembre me marcho un mes a Sudáfrica de concentración hasta Navidad.

P: ¿Qué busca en Sudáfrica?

R: Seguiremos haciendo como el año pasado, que fui dos semanas. Vi que nos sienta bien, que respondo bien a la altitud, y es algo que nos hace mejores atletas. Primero estaré a dos mil metros y luego bajo a Potch, dónde fui las dos últimas veces este 2023. Después pasaré otras dos semanas en casa en Navidad y volveré a subir en enero.

P: La próxima temporada hay Mundial de pista cubierta en Glasgow

R: Se puede compaginar la pista cubierta con el aire libre. Lo demostramos el año pasado. Si surge algún problema, que toco madera, es un objetivo menor, pero nos viene bien de cara al aire libre, y si me encuentro bien, hago la mínima y podemos entrar entre los clasificados iremos.

P: También está el Europeo al aire libre en Roma

R: Tendré que hablar con mi entrenador porque será un objetivo de la temporada, es un Europeo. No pasa nada por hacer un pico de forma, ir al Campeonato de España y luego Juegos Olímpicos. Lo iremos viendo. Quedan muchos meses, no hemos ni empezado a competir y no hay prisa. Vamos con calma, a nuestro ritmo, y me quedo con que si estamos en forma podemos hacer cosas buenas cosas.

P: ¿Nueve meses para los Juegos es mucho o poco?

R: Es muchísimo. Los Juegos están muy lejos, queda mucho trabajo por hacer y muchos kilómetros. Hay que calmarnos y pensar poco a poco.

P: ¿Estos Juegos ilusionan más que los de Tokio, marcados por la pandemia?

R: Los otros fueron mis primeros. Corrí la final en el Mundial de Doha y había poca gente, en Tokio no había nadie por el Covid y en Budapest ya dije que me podía morir tranquilo por correr una final con 55.000 personas y vivir esa experiencia. Tengo muchas ganas de ver el ambiente de unos Juegos porque creo que no hay nada igual.

P: ¿Va a ir la familia?

R: Lo intentaremos. Sé que en unos Juegos las entradas suelen ser caras pero es una pena que cuesten tanto porque no son asequibles para todo el mundo. La gente no puede optar a disfrutar de unos Juegos tan cerca. Lo principal es hacer un buen papel y tener una buena experiencia porque ser dos veces olímpico sería increíble.

P: ¿Por dónde pasa su margen de mejora?

R: El año pasado probamos la altitud. Primero la hipoxia y luego la altitud y vimos que respondo y me siento bien. Ahora intentamos monitorizar con Arturo Martín el descanso y los ritmos. He comprobado que en 2022 entrené como un bruto y no por hacer más se corre más. Estamos intentando hilar cada vez más fino porque tenemos cada vez mejores herramientas para hacerlo gracias a la federación.

P: ¿Cómo es una semana típica en la vida de Adrián Ben?

R: Me considero un privilegiado. Mucha gente me dice que es muy duro. Es un tema de prioridad. Yo me levanto para correr quince kilómetros, luego gimnasio y series, y por la tarde otra vez. A veces me duele todo y mucha gente me dice 'eso no es vida, es un castigo'. Para mi un castigo es levantarme para ir a una oficina todos los días. Me siento un privilegiado porque me dedico a lo que me gusta, me levanto feliz y tenemos un horario con cosas buenas y malas. Las buenas son que me levanto a las nueve, desayuno tranquilamente, me preparo para entrenar, entreno, y entre medias estudio, leo y puedo estar relajado. El entrenamiento te deja relajado para el resto del día y puedo comer tranquilamente con los compañeros en la Blume y puedo echarme una siesta antes de la segunda sesión. Y si no voy a clase leo, estudio, juego a la Play o me voy con amigos. Lo malo es que ser atleta son veinticuatro horas al día y tienes que dar prioridad al entrenamiento respecto a otras cosas.

P: Quedan dos meses para acabar el año, ¿qué balance hace del año?

R: Le pongo muy buena nota. Antes del Campeonato de España ya estaba contento con la temporada. Había corrido tres o cuatro veces en 1:44. Estábamos siendo muy regulares y el Campeonato de España fue brutal pero ahí hubo como un bache, una súper compensación, que me hizo pensar en rematarlo porque estaba como un avión. Fui al Mundial muy nervioso pero se dio bastante bien. Fue una temporada muy completa tanto en pista cubierta como aire libre. En el Mundial fui cuarto, me pude ir a Font Romeu, vivir una nueva experiencia, corrí cinco o seis veces por debajo de 1:44 que parece que ya no nos cuesta, algo que me da una alegría criminal.

Hasta la fecha es el mejor año en cómputo global pero lo más difícil fue el 5º puesto en los Juegos de Tokio. Para mi la temporada es de nueve. Diez hubiese sido ganar el Mundial. No hay que reprocharse nada, estamos haciendo las cosas bien y estamos en línea ascendente.