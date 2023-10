Carlos Mayo y Laura Luengo baten el récord de España en Valencia

Carlos Mayo y Laura Luengo batieron el récord de España de la distancia las 32º edición de la Media Maratón de Valencia Mayo llegó a los metros finales sabedor de que iba a conseguirlo, con lágrimas en los ojos

Los atletas Carlos Mayo y Laura Luengo batieron el récord de España de la distancia las 32º edición de la Media Maratón de Valencia, en una carrera que contó con 22.000 participantes, y consiguieron además la mínima para poder participar en el próximo Europeo de Roma.

El atleta aragonés ya había anunciado públicamente su intención de batir el histórico récord español que desde el 1 de abril de 2001 estaba en posesión de Fabián Roncero (59:52) y para ello contó con las novedosas zapatillas Adidas Adizero Pro Evo 1, de apenas 138 gramos de peso, con las que la etíope Tigist Assefa entraba en la historia del maratón tras pulverizar el récord del mundo en el Maratón de Berlín hace apenas un mes.

Desde el primer parcial de los 5 kilómetros, Mayo ya conseguía un tiempo muy inferior al del récord nacional que le situaba en el camino correcto.

"Miraba los parciales cada cinco kilómetros para situarme respecto a la marca y veía que iba rápido pero tenía la sensación de que se me hinchaban las piernas y sabía que ese ritmo era imposible de mantener, pero veía que si aflojaba un poquito y me guardaba fuerzas para los últimos cinco kilómetros tenía piernas", explicó.

Mayo llegó a los metros finales sabedor de que iba a conseguirlo, con lágrimas en los ojos y buscando la mirada de complicidad de su equipo en la meta para dejar el récord en un tiempo de 59:39 minutos, rebajando en 13 segundos la anterior plusmarca. "Lo he podido disfrutar al final, ha sido una locura y se lo dedico a toda la gente que ha creído en mí y en los que no lo hacían porque también eso me ha motivado", aseguró.

Por su parte, Luengo, pese a anunciar que no se encontraba todo lo bien que deseaba para afrontar la carrera, fue creciendo en su ritmo y en los últimos kilómetros se exhibió en su lucha contra el crono y logró un nuevo récord nacional con un tiempo de 1:09:41, rebajando en diez segundos la plusmarca que desde 2018 tenía Trihas Hebre.

"Estoy súper contenta, planteaba, a pesar de no encontrarme muy bien, luchar por el récord y por el kilómetro 14 me he puesto a trabajar para intentar rebajar segundos y al final lo he conseguido", indicó la extremeña tras cruzar la línea de meta.

"Tenía la expectativa de intentar hacer la mínima para el Europeo y, si me encontraba muy bien, intentar el récord de España. No me lo creía, lo iba pensando cuando iba consiguiendo parciales de 3:15 y me decía 'confía que puedes' y cuando quedaban 100 metros sabía que lo tenía y ha sido increíble", recalcó.

En categoría femenina, tras Luengo, los mejores tiempos fueron para Esther Navarrete (1:09:58) y Marta Galimany (1:10:45); mientras que en hombres, por detrás de Mayo entraron en meta Hamid Ben Daoud (1:00:41) y Jorge Blanco (1:02:02).