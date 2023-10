Miquel Corbera: "La variedad del trail estimula mucho más que el atletismo en pista”

Miquel Corbera (Montornès del Vallès, 1999) es un joven corredor por montaña del equipo Brooks que empezó en el trail running para buscar nuevas motivaciones deportivas. Dejó el tartán del atletismo para adentrarse en el monte y en pocos años se ha hecho un nombre en este mundo, sobre todo en pruebas de kilómetro vertical y en distancias como medias maratones. ¡Talento e ilusión no le faltan!

Te acabas de proclamar campeón de las Golden National Series de España y Portugal tras competir en Italia. ¿Cómo valoras esta experiencia?

Ha sido una experiencia muy enriquecedora de cara al futuro, para encontrar mi mejor versión. Ha sido una competición que ha tenido el mejor nivel de la historia del trail running y el hecho de competir contra los mejores te da una experiencia que no la puedes adquirir entrenando ni de otra forma. Por este motivo con este resultado estoy muy contento y creo que después de esta competición en las próximas ediciones iré muy confiado.

Estos días en la gran final de las Golden Trail World Series has corrido con grandes nombres del trail. ¿Te has sentido competitivo?

Creo que los cinco primeros están a un nivel que actualmente es imposible que pueda llegar, pero del sexto para abajo con mi nivel de ahora pienso que es más parecido. Me he estado moviendo en las posiciones nueve y veinte, he estado en toda la carrera en las mismas posiciones. Y entre estos atletas no deja de haber corredores que han sido finalistas en mundiales o que han hecho podios en las Golden Trail World Series. Estoy contento con el resultado, aunque puede parecer un resultado discreto, pero hay que poner en contexto que tengo 23 años y estoy compitiendo con corredores de este nivel. Hace cuatro meses que estoy entrenando bien después de la lesión de luxación de hombro que me hice en el Mundial. Después estuve un mes y medio prácticamente sin poder hacer nada.

Pero has vuelto con fuerza tras lesionarte por mala suerte en el Mundial de Trail Running, cuéntanos qué te pasó...

En el Mundial en junio en Innsbruck (Austria) creo que llegaba en mi mejor versión, que a día de hoy todavía no la tengo porque estaba entrenando muy fuerte. En la salida de la prueba un corredor me tocó por detrás y me tiró al suelo y el resto de corredores me pasaron por encima y me dislocaron el hombro.

¿Cómo afrontaste mentalmente ese mal momento?

Al principio sí que fue bastante duro la verdad, porque llevaba todo el año preparando el Mundial precisamente, venía de trabajar, de estudiar y estaba todo el día fuera de casa y luego tenía que entrenar tres horas. Estaba muy motivado con el Mundial de Trail Running y el hecho de no poder demostrarlo en el campeonato mundial es muy frustrante, porque es como si hubieras perdido seis meses. Pero me sirvió como gasolina para alimentar lo que tengo ahora y lo que he conseguido con la victoria en la Mitja de la Salomon Ultra Pirineu, el tercer puesto en l’Olla de Núria y ahora las Golden. Evidentemente que me fue mal, porque una lesión no se lo recomiendo a nadie, pero también me fue bien para fortalecer todavía más mi mente.

Empezaste en el mundo del atletismo de niño, pero te cansaste del tartán y te pasaste a la montaña. ¿Cómo fue ese proceso?

Tras diez años haciendo atletismo me cansé un poco. Entrenaba muy bien y pienso que tenía un buen rendimiento, pero cuando llegaba a las competiciones no acababa de estar mentalizado, me cansaba mucho y hacer las mismas pruebas una y otra vez me agotó. Era dejar el atletismo o encontrar otra cosa muy diferente con un estímulo nuevo. Y encontré el trail, que me ofrecía esto. Una variedad de entrenamientos, de terrenos, de altitud, alimentación en carrera...es un deporte totalmente diferente. Al final se trata de correr, pero la variedad de cosas en las que tienes que pensar te estimula mucho más que el atletismo en pista.

¿En qué distancia te sientes más cómodo?

En el kilómetro vertical me siento más fuerte, son distancias entre 4 y 8 km con 1.000 metros positivos me siento muy bien, pero también me gusta mucho hacer distancias entre 20 y 30 kilómetros donde me encuentro bien.

¿En un futuro te planteas probar una ultra trail?

Sí, seguro que de aquí un tiempo estaré en la distancia ultra. Tengo 15 años por delante donde pienso que todavía puedo ser competitivo en distancias entre media y maratón. Las pruebas ultra seguro que ya llegarán, porque a nivel biológico está demostrado que a mayor edad menos rendimiento tienes en carreras explosivas, así que mi trayectoria me conducirá muy probablemente a distancias más largas si sigo dedicándome al trail.

¿A qué te dedicas profesionalmente?

Desde hace dos meses y medio he hecho una apuesta por el trail running para ver que sale de aquí, y la verdad es que tengo unas buenas expectativas, pero sí que lo estoy compaginando con mi trabajo de social media, gestionando las redes sociales de carreras y haciendo grabación de vídeos. Estoy tirando por este camino que me gusta y creo que me da un equilibrio muy bueno, porque cuando no estoy entrenando puedo hacer este trabajo que me gusta mucho.

¿Cómo es tu día a día para compaginar trabajo con entrenamientos para competir a alto nivel?

Me organizo bien durante el día, no sacrifico ni descansos ni entrenamientos porque me lo puedo compaginar muy bien al ser freelance, entonces cojo el trabajo que considero. Es una apuesta por el trail running que estoy haciendo, aunque no se sabe cómo van estas inversiones hasta de aquí unos años.