Simeone: "No me veo dirigiendo al Madrid, de la misma manera que no veo a Cristiano en el Atlético"

El técnico argentino atendió a los medios previo al partido contra el Rayo Simeone volvió a hablar sobre el tema de Cristiano y dijo que nunca habló con él

El Atlético de Madrid afronta este miércoles un importante partido de Liga contra el Rayo Vallecano en el Metropolitano. Después de derrotar a domicilio al Athletic Club (0-1) el sábado pasado, el Atleti busca afianzarse en el tercer puesto con una victoria en el derbi madrileño intersemanal.

Diego Simeone compareció en rueda de prensa previo al partido contra el equipo de Andoni Iraola. Uno de los temas de los que se le volvió a preguntar al entrenador argentino fue de los rumores del verano sobre el hipotético fichaje de Cristiano Ronaldo por el Atleti. "No hablé nunca con él. Lo expliqué en la entrevista del otro día y poco más que comentar. No me veo yo dirigiendo al Real Madrid de la misma manera que no veo a Cristiano, con su jerarquía, capacidad, pegada y gol es difícil, en el Atlético", respondió el entrenador.

Sobre los motivos por los que no dijo nada en agosto, en pleno tsunami de rumores sobre una posible firma del portugués con los rojiblancos, Simeone comentó que, simplemente, "no parecía definitorio decir nada" y que tenía "las ideas muy claras" de lo que quería y necesitaba el equipo. "Siempre me gustan más las entrevistas individuales que las generales. Unos te preguntan por el partido de mañana y otros por la polémica. Hay que estar con el temple justo para poder estar en las dos situaciones", añadió el entrenador rojiblanco. "Hoy vinieron picantes", añadió Simeone en referencia a la rueda de prensa.

Ya en concreto sobre el partido contra el Rayo, el argentino comentó que se esperan un equipo complicado en el Metropolitano. "Nos vamos a enfrentar a un equipo muy intenso, los mejores en centros, recuperaciones de pelota y nos encontraremos a un equipo con muchas armas, la temporada pasada estuvieron a un gran nivel y no muestra temor", explicó el 'Cholo'.